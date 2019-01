Zauberhaftes Helferfest in Wehingen

Man glaubt es kaum, aber in der Seelsorgeeinheit Lemberg wirken rund 400 junge und ältere Menschen mit, um das Leben in der katholischen Kirche mit Aktivitäten vielfältigster Art zu bereichern. 250 von ihnen waren am Freitagabend der Einladung von Pfarrer Ewald Ginter in die Schlossberghalle gefolgt, um im wahrsten Sinne einen zauberhaften Abend mit gutem Essen und edlen Tropfen zu erleben.

Pfarrer Ginter staunte über „soviel Leut“. „Gut, dass wir einander haben“, meinte er und beschrieb einerseits die Aufgaben der hauptamtlichen Mitglieder und andererseits das segensreiche Wirken der freiwilligen Helfer in Gremien und sozialen Diensten. Er bedankte sich bei all diesen Helfern, ohne die die Kirche unvorstellbar wäre.

Gemeinsam singen, gemeinsam essen und sich von René Magic verzaubern lassen, waren die Schwerpunkte des Abends. Unser Mitarbeiter Richard Moosbrucker nahm diesen schönen Abend zum Anlass, Mitglieder der Kirche zu befragen, wie sie sich persönlich in der Kirche einbringen. Dabei wurde deutlich, dass das Spektrum der kirchlichen Mitarbeit breit gestreut ist und neben den hauptamtlichen Mitgliedern viele Freiwillige ihren Beitrag leisten.

Maria Weber aus Gosheim ist Kirchengemeinderätin. Hier fungiert sie unter anderem als Schriftführerin und macht sich als Mitglied des Kommunion-Vorbereitungsteams nützlich. Ihre persönliche Aussage: „Kirche ohne freiwillige Mitarbeiter funktioniert nicht. Der Pfarrer kann die mannigfaltigen Arbeiten nicht allein stemmen. Daher liegt mir die Kirche am Herzen und ich helfe gerne als Lektorin mit“.

Helmut Weber aus Gosheim sieht in der freiwilligen Mitarbeit in der Kirche eine „innere Erfüllung, die ihm gut tut“. Er hat eine Ausbildung zum „Wort-Gottes-Feier-Leiter“ im Kloster Reute absolviert. „Hier kann ich mich in Wortgottesdiensten einbringen, darf die Kommunion austeilen und beispielsweise auch im Altersheim erfahren, wie dankbar die Leute sind, wenn man sich ihnen widmet“. Weber sieht sich durch Pfarrer Ginter „toll unterstützt“.

Multifunktional im Einsatz ist auch Maria Schnepf aus Deilingen. „Ich bringe mich als Sternsingerorganisatorin ein, organisiere mit Gerlinde Weinmann und Hildegard Hermann den Weltgebetstag und mit Meta Fischinger, Regina Schätzle und Karl Ginter die Rorate-Gottesdienste. Ich arbeite gerne im Team und singe gerne im Kirchenchor zur Ehre Gottes.“

Karl Josef Weinmann wurde vom damaligen Pfarrer Bentele ein bisschen in den „Mesner-Dienst“ geschubst. „Ich war noch berufstätig und kam, nachdem mein Onkel Karl altershalber nicht mehr konnte, trotz meiner beruflichen Belastung in den Dienst der Kirche. Hier wirke ich, zusammen mit Berthold Nikol und Linde Schätzle als Mesner. Früher war auch noch Franz Schätzle mit von der Partie. Ansonsten wirke ich als Hausmeister für alle anfallenden Arbeiten rund um unser Gotteshaus. Seit 52 Jahren, also seit es unser Gotteshaus gibt, sorge ich für die Christbaumbeleuchtung.“

Für Kinder und Jugendliche ist das Ministranten-Amt häufig eine schöne Möglichkeit, sich für die Kirche einzubringen. Vincent Gauch (13) hat sich gerne dafür bereit erklärt. Er ist in Wehingen überzeugter Ministrant und fühlt sich in seinem Amt unter Gleichgesinnten sehr wohl. Vincent: „Ich bin von meiner Oma Albertine zum Ministranten-Amt ermuntert worden und freue mich, wenn ich für die Kirche etwas tun kann. Der Dienst in der Kirche bedeutet mir viel.“

Dass die Ministranten auch sonst sich als Gruppe erfahren können, dafür sorgt in Wehingen auch „Ministrantenmutti“ Sonja Unterhuber, die mehr oder weniger den Kitt für die Jungs und Mädels darstellt und mit ihnen gemeinsam Freizeit, aber auch Kreuzwegandachten und Rorate-Gottesdienste vorbereitet. „Ich freue mich über die Begeisterung der Kinder und finde es gut, dass sie sich für den Dienst in der Kirche verpflichten lassen.“