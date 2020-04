Zahlreiche Kinder bemalen Holzosterhasen

Viele Ostertische in den Häusern und manche Vorgärten sind in diesem Jahr um einen bunten Osterhasen reicher gewesen. Dies ist dem Handwerkerforum Heuberg zu verdanken, das 400 Holzosterhasen zum Bemalen verschenkte. Der Verein wollte damit Kindern eine Freude machen und in Coronazeiten eine Beschäftigung bieten.

Viele Familien folgten am Gründonnerstag dem Aufruf in dieser Zeitung und kamen zu den Verteilstellen in Bubsheim und Gosheim. „Bei uns war den ganzen Nachmittag über ein Kommen und ein Gehen“, berichtet der Bubsheimer Schreinermeister Bernd Moser. „Viele Familien nutzten diese Aktion für eine gemeinsame Radtour.“ Kinder vom gesamten Oberen Heuberg fanden den Weg zu Mosers Schreinerei. Liebevoll hatten die Mitarbeiter alle Hasen auf einen Tisch im Eingangsbereich aufgebaut, und, mit genügend Abstand, konnte sich jedes Kind einen abholen. Kurz vor 17 Uhr war der Tisch leer.

„Die Leute haben sich sehr über das Angebot für ihre Kinder gefreut, manche schenkten uns dafür als Dankeschön sogar Schokoladenhasen“, sagt Moser. Gleiches berichtet Malermeisterin Daniela Albrecht-Klette vom Malergeschäft Albrecht in Gosheim. „Bei uns war den ganzen Nachmittag viel los, auch viele Familien aus Deilingen und Wehingen kamen vorbei“, erzählt sie. „Die Schlange der Kinder reichte bisweilen, mit dem nötigen Sicherheitsabstand, bis weit auf den Gehweg hinaus.“

Das fiel sogar der Polizei auf. Beamte auf Streifenfahrt stoppten und wollten wissen, was denn hier los sei.

Auch in Gosheim erfuhr die Aktion viele lobende Worte. „Das kostet wirklich nichts?“, wurde Albrecht-Klette einige Male gefragt. Auch hier fanden alle Hasen einen Abnehmer. Am Ende zeigte sich Initiator Tom Hermle zufrieden: „Viele Familien gaben mir per E-Mail ein Dankeschön zurück und schickten Fotos von den bemalten Hasen. Neben braunen, gepunkteten und gestreiften waren sogar welche mit Mundschutz dabei.“ Für Melitta Vogt von den Gosheimer Freunden der Behinderten war es noch möglich, die Wohngruppe der Lebenshilfe Tuttlingen mit 30 Osterhasen zu überraschen.

Tom Hermle und seine Mitstreiter vom Handwerkerforum Heuberg sind einer Wiederholung der Aktion im kommenden Jahr sicher nicht abgeneigt - dann aber hoffentlich ohne den Anlass Corona.