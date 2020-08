Wolf wandert und radelt über den Heuberg

Gerade, weil die Kontaktmöglichkeiten stark eingeschränkt waren, ist es Guido Wolf MdL, CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen und Minister der Justiz und für Europa laut Pressemitteilung „ein Anliegen, die Sommerpause für Gespräche und Begegnungen – natürlich in gebotenem Abstand – zu nutzen“. Deshalb rührt der auch für den Tourismus in Baden-Württemberg zuständige Minister kräftig die Werbetrommel für die Attraktivität der Region und unternimmt Tagestouren mit dem Fahrrad auf dem Heuberg und eine Wanderung von Deilingen auf den Lemberg.

„Sicherlich sehnen wir uns zurück in die Normalität, wie wir sie vor der Coronakrise kannten. Wir können aber auch die positiven Aspekte erkennen und die Zeit, in der das Reisen doch mit gewissen Hürden verbunden ist, nutzen, um die schöne Umgebung vor der eigenen Haustür zu erkunden und noch besser kennen zu lernen. Wir leben da, wo andere Urlaub machen“, freut sich Wolf laut Mitteilung auf die zahlreichen Gespräche und Unternehmungen in diesem Sommer. Interessierte, die mitradeln bzw. mitwandern möchten, melden sich bitte im Wahlkreisbüro per E-Mail unter info@guidowolf.info oder telefonisch unter der Rufnummer 07461/9654771 oder 0711/2063-8118 an. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 20 Personen begrenzt.

Folgende Touren stehen an: Dienstag, 25. August, ab 10 Uhr Fahrradtour auf dem Heuberg. Die Strecke: Mühlheim (Stetten) - Nendingen – Ursental – Risiberg – Dreifaltigkeitsberg – Böttingen – Mahlstetten– Kraftstein – Mühlheim mit Abschluss im Gasthaus „Krone“. Treffpunkt: Am Wanderparkplatz, Am Kesselbach 1, Mühlheim-Stetten.

Samstag, 29. August, ab 10 Uhr Fahrradtour „Königsetappe“ von Tuttlingen nach Wehingen in Kooperation mit der Donaubergland GmbH optional mit Übernachtung im „Best-Western-Hotel“ in Wehingen; Treffpunkt: Parkplatz „Donauspitz“ beim Poststeg in Tuttlingen.

Freitag, 18. September, ab 10.30 Uhr: Wanderung von Deilingen zum Lemberg anlässlich des „Tag des Wanderns“; Treffpunkt: Parkplatz der Gemeindehalle Deilingen, Friedhofstraße 1.