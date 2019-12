Der Musikverein Königsheim hat zum Adventskonzert in die Festhalle eingeladen und viele Gäste erlebten freudestrahlend die Vielfalt der Blasmusik und bekannte Filmmelodien im Doppelkonzert des MV Nesselwangen und MV Königsheim. Das Adventskonzert ist stets ein Höhepunkt im musikalischen Leben der Gemeinde Königsheim.

Der ersten Teil des Abends wurde von den Nesselwanger Musikanten mit „Jurassic Park“ von John Williams tierisch gut eingeleitet. „Die Proben waren nicht für die Katz“, sagte Christa Widmann und wünschte für die weitere Aufführung „bockstarke Unterhaltung“.

Die dann auch gleich mit der Filmmusik „Adebars Reise“ von Markus Götz im abenteuerlichen Flug des Storches, einfühlsam begleitet von den Klarinetten und dem gespielten Tenorsolo von Timo Weibel fortfuhr und mit einem im zweiten Teil der Trompeten im Piano-Schlussakkord endete. Die Begegnung zwischen Mensch und Tier erfolgte musikalisch bei „Zirkus Renz“ von Gustav Peter. Dies war ein starker Auftritt, den der Solist Marcel Jäger flink wie ein Fuchs auf seinem Xylophon beherrschte.

Tierisch ging es dann weiter mit der Musik zum Animationsfilm „Madagascar“ von Hans Zimmer. Hier waren in den schnellen Passagen die Klarinetten gefragt, und die Trompetenhatten ihre Staccato-Einsätze zu meistern.

Unterschiedliche Musikstile mit viel Humor kamen dann mit dem fröhlichen Bienchen „Busy Bee“ von Welters mit schnellen summenden Läufen zu Gehör. Es war das Dessert der Nesselwanger, die nach der Zugabe „Muppet Show“ die Mücke machten. Dirigiert wurden sie von Norbert Frei und Raphael Frei und anmoderiert von Christa Widmann.

Im zweiten Teil setzten sich dann die Königsheimer Musikanten unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Romario Morales auf die Bühne, und begannen mit „Vita Pro Musica“ von Thiemo Kraas: „Wir leben für die Musik.“ Dies hörte man schon bei den ersten Takten, sauber geführt von Dirigent Romario Morales und moderiert von Lena Buchwitz.

Anschließend ging es weiter nach „Pompeji“ von Mario Bürki, dies war eine musikalische Geschichte der Stadt, die vom Ausbruch des Vesuvs zerstört wurde. Die tragische Geschichte wurde mit starken Posaunen und dem starken Paukeneinsatz von Karl-Heinz Hummel verdeutlicht. Eine unsterbliche Romanze in einer weiteren geführten Abenteuerreise erzählte der Komponist Markus Götz mit „Adventure“. Hier gab Dirigent Morales auffallend jedem Register die exakten Einsätze.

Dann war wieder Komponist Thiemo Kraas mit seinem Werk „80er Kult(tour), einem Pop-Rock-Medley der Neuen Deutschen Welle mit „Rock Me Amadeus“, „Sternenhimmel“ und „Ohne dich schlaf ich nicht ein“ an der Reihe. Dirigent Morales zeigte hierbei sein Können in Kombination von Dynamik, Spannung und Action.

Großstädtisches Lebensgefühl kam zum Ausdruck in Paul Linckes „Berliner Luft“. Hier durften die Zuhörer ab Takt 28 mit drei Pfiffen gemeinsam teilhaben. Eine Zugabe haben die Königsheimer nicht umsonst vorbereitet und spielten die Scharnagel-Polka „Zeitlos“.

Doch bevor sie die Bühne verließen, verdunkelte sich die Halle, und mit dem schönsten und besinnlichen Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ beschlossen die Musikerinnen und Musiker ein eindrucksvolles und überaus gelungenes Adventskonzert.

Vorsitzender Kevin Mattes dankte allen die am Konzert beteiligt waren, und hob die Leistung von Dirigent Romario Morales, der das Heimkonzert führte, besonders hervor. Mit einem lebhaften Applaus endete ein schönes Konzert und die Veranstalter zeigten sich rundum zufrieden.