„Wir haben einige zu leichte Tore kassiert“

Die Handballer des TV Spaichingen haben zwar weiterhin Platz eins in der Handball-Bezirksliga Neckar-Zollern inne – die klar besseren Karten im Kampf um Meisterschaft und Direktaufstieg in die Landesliga besitzt nun aber Verfolger TG Schömberg. Schömberg hat zwar zwei Spiele weniger ausgetragen als der TVS und also noch zwei Mal mehr die „Chance“, Punkte einzubüßen.

Doch nach dem 24:23-Heimsieg am Samstagabend vor großer Zuschauerkulisse in der Schömberger Sporthalle darf sich Schömberg nun sogar eine Niederlage leisten und würde dann bei Punktgleichheit immer noch vor den Spaichingern rangieren. Denn der direkte Vergleich steht zwar bei 2:2-Punkten und 50:50-Toren unentschieden – aber doch nicht ganz, denn in diesem Fall entscheidet die höhere Zahl der Auswärtstore. Und das beschert Vorjahresvizemeister Schömberg wegen der 26:27-Niederlage im Hinspiel knapp, aber entscheidend die bessere Ausgangsposition.

Den Spaichingern fehlte also „nur“ ein Treffer am Samstag und auch im direkten Vergleich, wobei es zwischendurch sogar mal nach einem TVS-Sieg auch im zweiten Saisonduell aussah. Nach der durchwachsenen ersten Halbzeit mit nur acht erzielten Spaichinger Toren schien sich bis zur 42. Minute das Blatt zu wenden. Die Schützlinge von TVS-Trainer Thomas Stocker machten aus dem Drei-Tore-Rückstand zur Pause (8:11) und dann sogar vier Treffern Abstand (9:13) zunächst eine 15:14-Führung und anschließend ein 16:18. „Da habe ich gedacht, es könnte reichen“, meinte nachher TVS-Trainer Stocker, „aber dann haben wir einige zu leichte Tore kassiert und hintenraus fehlten etwas Kraft und Mut.“

Sicherlich profitierte Gegner Schömbergs im Schnitt zwei, drei Jahre ältere Mannschaft auch von größerer Routine und Abgezocktheit mit trotz durchweg hartem Abwehr-Einsatz insgesamt „nur“ sieben Zeitstrafen (Spaichingen drei). So ging Spaichingens taktischer Plan, vor allem über die linke Seite Schömbergs Abwehr auszuhebeln, nicht auf. Trotzdem führte der TV Spaichingen in der 55. Minute noch mit 23:22, blieb dann aber ohne weiteren Treffer. Schömberg glich aus und markierte per Siebenmeter durch seinen besten Torschützen Christian Kühn 97 Sekunden vor Schluss den so wichtigen Siegtreffer.

Beim folgenden Spaichinger Angriff – noch war ja eigentlich genug Zeit für den Ausgleich – gab es noch einmal Aufregung in der Schömberger Sporthalle: Bei einem Freiwurf für Spaichingen hielt Schömbergs Tobias Kirschbaum den vorgeschriebenen Mindest-Abstand nicht ein. Diese Regelwidrigkeit bedeutete für ihn die dritte Zeitstrafe und somit die Disqualifikation. TVS-Trainer Stocker war jedoch der Ansicht, es hätte direkt die Rote Karte samt Siebenmeter geben müssen. Dies sehen die Handballregeln unter anderem für absichtliche Unterbindung einer Wurfausführung (zum Beispiel Freiwurf) in den letzten 30 Spielsekunden vor. Wobei man dem Schiedsrichtergespann vom Samstag Sattelfestigkeit in Sachen Regelauslegung unterstellen kann. Der Trossinger Manuel Schmelovski (HSG Baar) und der Hausener Michael Lander von der HSG Rottweil pfeifen bis hinauf zur Württembergliga. Sie ließen übrigens, als Schömberg schon seinen Sieg bejubelte, die Spielzeit-Uhr noch einmal deutlich zurückdrehen, aber auch das vermochte Spaichingen nicht entscheidend zu nutzen.

TVS-Trainer Stocker befand die Leistung der beiden Unparteiischen insgesamt in Ordnung, wenngleich während der letzten Minuten hinter einigen Entscheidungen aus seiner Sicht ein Fragezeichen gestanden habe. Die Meisterschaft hat der Coach nach dem 23:24 abgehakt: „Schömberg verliert keine Punkte mehr – wir schauen für uns, dass wir alle Spiele gewinnen und in die Landesliga-Relegation kommen“.

Stocker bescheinigt seinem jungen Team trotz des nun wahrscheinlichen Scheiterns im Titelrennen eine deutliche Aufwärtsentwicklung. „Vor zwei Jahren ist Spaichingen wieder in die Bezirksliga aufgestiegen, im vergangenen Jahr Dritter geworden und hat jetzt um die Meisterschaft mitgespielt!“ Ein Sonderlob verdiente sich mit gutem Stellungsspiel und etlichen geglückten Paraden der junge Torhüter Konstantin Pauli, mit erst 17 Jahren noch im A-Jugend-Alter.

Dirk Salmen, seit dieser Runde Trainer der schon im Vorjahr (als Zweiter hinter der HSG Baar) sehr spielstarken TG Schömberg, hatte sich wie Kollege Stocker („es war klar, dass Schömberg mit seiner robusten Abwehr ein schwerer Gegner sein würde“) auf ein kampfbetontes, enges Spiel zweier Teams „auf Augenhöhe“ eingestellt. Nachher sprach er von einer „Werbung für den Handball“ und einem Spiel, das man „mit etwas Glück hintenraus gewonnen“ habe. Da aber Schömberg das Hinspiel „etwas unglücklich verlor“, sei es nun quasi ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Die jetzt hervorragende Ausgangslage will Salmen natürlich nicht mehr herschenken: „Die Grundeinstellung muss in jedem Spiel stimmen, dann packen wir es auch. Die Jungs wollen es auch und die Mannschaft hat es verdient!“