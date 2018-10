Winker mit Startnummer 100 auf die 1

Das Wetter hat es gut gemeint: Bei strahlendem Sonnenschein sind die Teilnehmer bei der 30. Auflage des Lemberglaufs in Gosheim an den Start gegangen. „Besser geht es nicht“, sagte Organisator Andreas Flad, der nach dem Wettbewerb ebenfalls zufrieden strahlte. Mit 245 Sportlern verzeichnete der ausrichtende Skiclub Gosheim einen spürbaren Anstieg.

„In den vergangenen zehn Jahren hat es nicht so viele Teilnehmer gegeben. Meist lag die Zahl unter 200“, sagte Flad, der für den größeren Zuspruch die Schulen der Umgebung verantwortlich machte. „Das war wirklich nett“, bilanzierte er beim Gedanken an die zahlreichen Kinder in den Schülerläufen. „Man merkt, wenn Sportlehrer an den Schulen hinterher sind und die Kinder für die Bewegung begeistern können“, meinte Flad und hob die Jura-, die Schlossberg- und die Realschule in Gosheim und Wehingen hervor.

Gastgeber SC Gosheim holt Podestplätze bei Erwachsenen

Sportlich stach vor allem Florian Winker (SSV Spaichingen) aus der Masse der Läufer hervor. Der Junior aus der Primstadt gewann mit der Startnummer 100 den Hauptlauf in 35.56 Minuten. Damit verbesserte er die Siegerzeit des Vorjahres von Andreas Schindler (LG Steinlach-Zollern) um 17 Sekunden und verwies den Titelverteidiger auf den zweiten Rang (36.44). Zweifelsfrei sei Winker der stärkste Athlet gewesen, meinte Flad. Aber auch die nächsten Läufer, die hinter Winker ins Ziel kamen, wären schnell gewesen. „Der Hauptlauf war gut besetzt, die Männer auf den Plätzen eins bis zehn wirklich stark. Da kann man fast nicht mehr von einem Hobbylauf sprechen.“

Vor allem die abschließenden 500 Meter des Berglaufs, der 9,5 Kilometer lang war und bei dem 340 Höhenmeter zu bewältigen waren, hätten es in sich gehabt, meint Flad. „Das war knackig“, sagte der Organisator. Der Kurs führte aus der Ortsmitte von Gosheim zunächst in Richtung Oberhohenberg, von dort aus rund um den Lemberg und dann wieder steil zurück in die Ortsmitte.

Bei den Frauen landete Ricarda Rapp vom TSV Stetten a.k.M. ganz vorne. Mit 43.04 Minuten verbesserte sie die Siegerzeit von 2017 von Gudrun Schmidgall (TSV Trochtelfingen) um drei Minuten und 45 Sekunden. Hinter Christin Maier (SC Urach, 43.42) landete die Titelverteidigerin auf Platz drei.

Ausrichter SC Gosheim musste sich in den Erwachsenenläufen mit der Rolle des Gratulanten begnügen. Bestenfalls sprangen zweite Plätze heraus. Eva Keller, Maike Hermle, Annalena Werny und Marvin Schumacher erreichten Podestplätze. Sieger aus dem Landkreis Tuttlingen waren Ulrike Knoll (Damen 41, TSF Tuttlingen), Wanpen Mattes (Damen 46, TSF Tuttlingen), Heidi Rißler (Damen 51, TG Trossingen), Klemens Dirschauer (Herren 61, LG Tuttlingen-Fridingen) und Martin Steinhart (Herren 71, TSF Tuttlingen).

Sie alle profitierten von den guten Bedingungen. „Da der Lauf morgens gestartet worden ist, war es trotz Sonnenschein angenehm. Der Lemberglauf hat auch schon bei Schneefall stattgefunden. Das gute Wetter ist eher nicht die Regel“, meinte Flad, der auch im nächsten Jahr auf gute Bedingungen hofft.

Die Ergebnisse

Berglauf (9,5 Kilometer): Junioren: 1. Florian Winker (SSV Spaichingen, 35:56 Minuten), 2. Simon Klaiber (SC Gosheim, 45:49). Juniorinnen: 1. Hannah Klein (WSV Schömberg, 49:09), 2. Eva Keller (49:15), 3. Maike Hermle (beide SC Gosheim, 51:27). Herren 21: 1. Sven Keinath (rebi running, 37:23), 2. Gabriel Kammerer (SV Irslingen, 37:45), 3. Marvin Schumacher (SC Gosheim, 38:02). Damen 21: 1. Christin Maier (SC Urach, 43:42), 2. Annalena Werny (SC Gosheim, 48:14), 3. Marina Sauter (DAV Ulm, 49:17). Herren 31: 1. Andreas Klauser (rebi running, 42:12), 2. Simon Schneider (TSF Tuttlingen, 45:14), 3. Markus Straub (TSV Straßberg, 45:24). Damen 31: 1. Ricarda Rapp (TSV Stetten a.k.M., 43:04), 2. Franziska Netzer (TG Schömberg, 48:47), 3. Miriam Wenzel (51:24). Herren 36: 1. Stephan Kempka (42:54), 2. Michael Berkhan (46:42), 3. Benjamin Braun (48:02). Damen 36: 1. Christiane Eisengräber (49:38), 2. Tabea Obergfell (Wasserwerfer, 56:15). Herren 41: 1. Andreas Schindler (LG Steinlach-Zollern, 36:44), 2. Frank Todt (SV Fridingen, 41:59), 3. Valentin Müller (FLG Eugen, 43:02). Damen 41: 1. Ulrike Knoll (TSF Tuttlingen, 50:07). Herren 46: 1. Moritz Buhl (TSV Straßberg, 39:03), 2. Ole Lupp (Basis Fahrradwarenladen, 41:43), 3. Markus Weiler (LG Winterlingen, 44:39). Damen 46: 1. Wanpen Mattes (TSF Tuttlingen, 1:05:29 Stunden). Herren 51: 1. Frank Schneider (47:31), 2. Joachim Seifried (Raiffeisenbank Geislingen, 48:46), 3. Roland Betsch (NZ Möhringen, 49:02). Damen 51: 1. Heidi Rißler (TG Trossingen, 53:24), 2. Jolanta Seybold (Süßen, 56:06), 3. Ulrike Dressler (SC Wehingen, 1:01:22). Herren 56: 1. Dietmar Walter (SC Hechingen, 47:56), 2. Hans-Werner Krämer (Winterlingen, 48:56), 3. Roland Berger (50:17). Damen 56: 1. Gudrun Schmidgall (Trochtelfingen, 47:10). Herren 61: 1. Klemens Dirschauer (LG Tuttlingen-Fridingen, 45:41), 2. Karl-Heinz Buck (LT Herrenzimmern, 46:31). Damen 61: 1. Margot Mößner (LG Steinlach-Zollern, 59:08). Herren 66: 1. Rudi Schmid (TG Schömberg, 1:00:17), Damen 66: 1. Gisela Laub (SC Hechingen, 1:02:37). Herren 71: 1. Martin Steinhart (TSF Tuttlingen, 1:00:40). Herren 76: 1. Volker Langlotz (ALZ Sigmaringen, 58:25). Nordic Walking männlich (6,7 Kilometer): 1. Daniel Mroncz (53:30), 2. Uwe Häring (Lemberg Powerwalker, 1:01:15). Nachwuchslauf männlich (6,7 Kilometer): 1. David Keller (33:52), 2. Elia Hafner (36:32), 3. Levin Villing (alle SC Gosheim, 40:15). Nachwuchslauf weiblich (6,7 Kilometer): 1. Annika Hermle (36:53), 2. Celine Mager (beide SC Gosheim, 40:21). Jedermannlauf männlich (6,7 Kilometer): 1. Patrick Schoppmeier (29:25), 3. Lars Schlotterbeck (Hermle AG, 33:37). Jedermannlauf weiblich (6,7 Kilometer): 1. Sarah Zepf (41:47), 2. Zdenka Pokorna (48:12), 3. Petra Schlauer (50:07). Schüler U 8 männlich: 1. Hendrik Lachenmaier (Juraschule Gosheim, 6:07), 2. Louis Beyer (SC Gosheim, 6:41), 3. Felix Beck (TV Fridingen, 6:56). Schüler U 8 weiblich: 1. Svenja Hermle (6:22), 2. Leni Hauser (6:39), 3. Finja Hermle (alle Juraschule Gosheim, 6:46). Schüler U 9 männlich: 1. Simon Deckwerth (Juraschule Gosheim, 5:56), 2. Niclas Sik (6:21), 3. Lenny Förster (beide Schlossbergschule Wehingen, 6:37). Schüler U 9 weiblich: 1. Emily Hugger (SC Gosheim, 6:42), 2. Xenia Frech (6:54), 3. Isabell Tantarean (Juraschule Gosheim, 7:06). Schüler U 10 männlich: 1. Lars Lachenmaier (5:33), 2. Tom Hauser (beide SV Gosheim, 5:53), 3. Lukas Baum (SC Gosheim, 6:22). Schüler U 10 weiblich: 1. Magdalena Hermle (7:04), 2. Lia Beyer (beide SC Gosheim, 7:22), 3. Evi Striffler (TSV Neuhausen, 7:56). Schüler U 11 männlich: 1. Tom Hermle (SC Gosheim, 12:03). Schüler U 11 weiblich: 1. Lara Cvetkovic (13:00), 2. Luisa Beyer (13:30), 3. Ida Villing (alle SC Gosheim, 17:35). Schüler U 12 m: 1. Luis Hauser (SV Gosheim, 11:00). Schüler U 12 w: 1. Lena Beyer (SC Gosheim, 13:28), 2. Noemi Guadadmimo (RS Gosheim-Wehingen, 18:28). Schüler U 13 w: 1. Nele Hermle (SC Gosheim, 12:03), 2. Hanna Schutzbach (13:49), 3. Carla Marquart (beide RS Gosheim-Wehingen, 15:02).

Schüler U 6 m: 1. Jaboah Montalbano (7:26), 2. Hannes Konrad (7:29), 3. Moritz Günthner (alle Juraschule Gosheim, 7:40). Schüler U 6 w: 1. Emma Tilly Schwer (8:01), 2. Fabienne Stuhlberg (beide Juraschule Gosheim, 8:48), 3. Ilan Schneider (Schlossbergschule Wehingen, 9:05). Schüler U 7 m: 1. Jona Vogt (TV Fridingen, 5:41), 2. Jan Schändlinger (6:58), 3. Max Schnitzer (beide Juraschule Gosheim, 6:59). Schüler U 7 w: 1. Sophia Sik (Schlossbergschule Wehingen, 7:34), 2. Jasmin Zisterer (Juraschule Gosheim, 7:49), 3. Maya Braun (TSV Neuhausen o. E., 8:06). Bambinilauf (270 Meter): 1. Isabelle Mayer (SC Gosheim, 1:04), 2. Ilyas Baydar (SV Deilingen, 1:11), 3. Noah Deckwerth (1:12).