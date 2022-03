Wie Hexle Hilda die Fasnet sucht

Das hatte die Mahlstetter Fasnet außerdem zu bieten

Dass an der Fasnet auf den Straßen nicht allzu viel Umtrieb sein wird, war bedauerlicherweise auch in diesem Jahr zu erwarten. Doch was ist möglich? Was erlaubt? Und letztendlich, was ist umsetzbar? Nicht lange gefackelt, wurde eine Fensteraktion ins Leben gerufen. Hierzu konnte jedermann ein Fenster gestalten, lustig oder bunt, je nach Lust und Laune des Fensterbesitzers. Am Sonntag vor der Fasnet war es dann soweit. Einer Völkerwanderung gleich zogen die Narren, ob mit oder ohne Verkleidung, durch den Ort und bei einem Schnäpsle, einem Fläschle Bier oder bei kleinen Häppchen

traf man sich und zog nach ein paar Minuten weiter. Auch die Kinder sollten bei dieser Aktion nicht zu kurz kommen. Körbeweise Süßigkeiten lagen an dem einen oder andern Fenster für sie bereit. Am Schmotzigen Donnerstag, so hörte man, soll der Narrenbaum gesetzt werden und wer sich zufällig gegen Abend am Rathaus aufhielt, konnte das Spektakel hautnah miterleben.

Am Fasnetssonntag stand ein virtueller Zunftabend auf dem Programm. Frei nach dem Motto „gemütlich auf dem Sofa, ob in Jogging oder Unterhose“ alles war erlaubt. Damit der Zuschauer es so richtig gemütlich machen konnte, wurde der vom Narrenrat bekocht. Laut Aussage von Zunftmeisterin Jenny Buschle, hatten die Zunfträte damit alle Hände voll zu tun. Etwa 300 Portionen Wurst- und Romadursalat, sowie saure Kutteln wurden eigenhändig zubereitet und von eben diesen Räten samt Helfern in die Häuser gebracht.

So konnte der virtuelle Zunftabend beginnen. In beinahe gewohnter Weise begann der Zunftabend mit dem Brauchtumstanz, diesmal jedoch in freier Natur. Durch den Abend führte in gewohnter Manier der Paul, der mit seinen Überraschungsplätzen rund um Mahl-stetten den Zuschauer nebenbei noch zum Raten animierte. Über Seefahrerlieder, virtuelle Schulbesuche und einen aus dem Archiv geholten Männertanz konnte der Betrachter nur so staunte, wie ebenso herzlich lachen über allerhand eingeschmissene Witze. So wurde der virtuelle Zunftabend zum ungeahnten Erfolg und ist über die Fasnetszeit weiterhin abrufbar. (mma)