„Wer wandert, ist in guter Stimmung“

Draußen ist es kalt und matschig, drinnen angenehm warm. Da denken die wenigsten an eine Wandertour durch die Umgebung. Oder doch? Martin Marquart geht als Vorstand zusammen mit dem Albverein Reichenbach trotzdem raus und trotzt dem Wetter. Anne Jethon hat mit ihm gesprochen.

Was macht der Albverein eigentlich im Winter?

Wir machen ab und zu einen Dia-Abend mit externen Referenten. Die sprechen zum Beispiel über ferne Reiseziele oder die heimische Natur. Alle vier Wochen singen wir gerne auch im Winter. Da kommt immer eine sehr angenehme Stimmung am Kachelofen auf. Außerdem pflegen wir mit unserer Mundartbühne die schwäbische Mundart. Wir machen aber natürlich auch Winterwanderungen. Da laufen wir in der Regel von Reichenbach in eine Nachbargemeinde und kehren dort dann auch ein. Dann wandern wir wieder zurück.

Wandern im Winter kann bestimmt auch ganz schön unangenehm sein, wenn es so kalt ist...

Ich kann auch der Winterzeit sehr viel Positives abgewinnen. Ich bin im Sommer wie im Winter sehr gerne draußen. Im Sommer kann man den Tag natürlich länger nutzen. Aber der Winter hat durch Wald und Feld auch seine Reize.

Haben Sie ein Beispiel?

Eine Wanderung bleibt mir sehr gut in Erinnerung. Da war es affenkalt. Es war mondhell und die Schneekristalle haben gefunkelt. Da hätte man also richtig zum Romantiker werden können. Also, das war sehr beeindruckend, fast surreal. Das ist natürlich nicht alltäglich.

Sieht das auch der Verein so? Wie ist denn da die Stimmung?

Gut, weil mit der heutigen Kleidung kann man der Kälte extrem trotzen. Wer wandert, ist einfach in guter Stimmung. Sonst bleibt er zu Hause. Man tauscht sich untereinander aus. Gerade im Winter erlebt man die vertrauten Gegenden anders. Wenn Pflanzen mit Raureif überzogen sind und der kalte Wind einem um die Nase weht, das macht dann natürlich schon Spaß.

Was muss man im Winter denn beim Wandern besonders beachten?

Natürlich die passende Kleidung und gute Schuhe. Die Griffigkeit der Sohle ist schon enorm wichtig. Für unterwegs nehmen wir auch gerne einen Tee mit. Vesper braucht es eher nicht. Weil, so lange ist man im Winter nicht unterwegs. Schon allein wegen der Kälte und der Dunkelheit. Da plant man eher nur drei, maximal vier Stunden ein.

Welche Strecke würden Sie denn hier in der Region empfehlen?

Es kommt drauf an, ob es Schnee hat oder nicht. Weil manche Strecken dann doch riskanter sind. Auf der Hochfläche gibt es im Winter unbedenkliche Strecken. Wir waren am Wochenende zum Beispiel Richtung Albstadt auf einem geologischen Pfad von Zillhausen aus. Man muss auch nicht so extrem weit fahren, um im Winter unterwegs zu sein. Der Lemberg oder der Oberhohenberg bieten sich aber auch an. Das sind so die klassischen Wege, die in der Nähe sind. Die machen auch zu jeder Jahreszeit Freude.

In Spaichingen Richtung Risiberg ist die Erde ziemlich aufgewühlt wegen Holzfällarbeiten. Gibt es da einen Tipp?

Es gab ja immer wieder ungeplante Holzfällarbeiten in letzter Zeit. Wegen Stürmen und Schneebruch. Ich würde diese Regionen meiden. Dann kommt man nur schwer durch. Das macht dann auch keinen Spaß. Es gibt viele Strecken, auf denen man stattdessen gut laufen kann.

Sie scheinen eine gewisse innere Ruhe zu haben. Braucht man das beim Wandern?

Die kommt von alleine, wenn man unterwegs ist. Das Handy ist nur im Notfall dabei. Um die Stille zu genießen, bin dann auch gerne in Gegenden unterwegs, wo man kein Auto hört. Wenn wir dann zusammen im Verein unterwegs sind, fällt uns auf: „Hör mal zu: Du hörst nichts!“ Da gibt es keine Zivilisationsgeräusche. Das passiert oft im Naturschutzgebiet. Ich glaube, dass viele Leute nicht drauf achten, was sie direkt umgibt.

Haben Sie einen Wandertipp für die nächsten Tage?

Ich nehme manchmal die Karte und suche mir allein durch den interessanten Flurnamen ein Ziel. Da suche ich dann eine Rundstrecke, um zum Ausgangspunkt zurück zu können. Zum Beispiel kann man, auch wenn Schnee liegt, das Heidentor abwandern. Die Strecke ist von Reichenbach aus über das Albrechtswegle gut zu machen.

In der Region gibt es einige Premium-Wanderwege. Finden Sie, dass man das zum Beispiel auf dem Wanderweg zwischen Egesheim und Reichenbach ausweiten sollte?

Auch in unserer Region gibt es interessante Strecken. Doch die Anforderungen an so einen Premiumweg sind relativ hoch. Andererseits, den einen oder anderen Geheimtipp sollte es ja auch noch geben.