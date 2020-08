Die Gosheimer Autorin Christine Grimm hat zu ihrer alljährlichen Lesung in den Tuttlinger Donaupark eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“, die dieses Jahr coronabedingt in kleinerem Umfang stattfindet, las sie aus ihrem Jugendbuch „Annas Glück macht große Sprünge“. In dem geht es laut Pressemitteilung, wie in den meisten ihrer Romane, um die Welt der Pferde.

Zum Inhalt: Für die 13-jährige Anna bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass sie mit Eltern und Geschwistern von der Stadt aufs Land umziehen muss. Anfangs ist alles ungewohnt und einfach schrecklich: Das kleine Dorf, in dem der Vater eine Landarztpraxis betreibt, die neuen Klassenkameraden, die sich in einem schwer verständlichen Dialekt unterhalten, und der Mangel an Ablenkung im tristen Alltag. Das ändert sich erst, als sie am Ortsrand den alten Hof der Familie Thornberg entdeckt, der zu einem Reitstall ausgebaut wurde. Wider Willen ist Anna von den Pferden fasziniert. Sie kämpft sich durch die üblichen Anfangsschwierigkeiten und erlernt das Reiten. Dabei freundet sie sich mit Robin, dem verschlossenen Sohn der Thornbergs, an und merkt recht schnell, dass sich hinter dessen abweisendem Gehabe ein Trauma aus der Vergangenheit versteckt.

Durch Zufall erfährt sie von der Legende der sogenannten „Nachtwindreiter“, die vor etwa 40 Jahren im Umland ihr Unwesen trieben. Die älteren Dorfbewohner erinnerten sich nur mit Schaudern an die dunklen Gestalten und ihre Pferde. Anna tut diese Erzählungen als Unsinn ab, bis sie eines Nachts mit eigenen Augen einen schwarzen Reiter erblickt. Mit Robins Hilfe begibt sie sich auf die Spuren der alten Legende. Diese Spuren scheinen direkt auf den Thornberg-Hof zu führen...

Wie es Anna und Robin zum Schluss gelingt, das Rätsel um die geheimnisvollen Reiter zu lösen, verriet die Autorin nicht. „Ein bisschen Spannung soll erhalten bleiben,“ meinte Christine Grimm augenzwinkernd. „Die Idee zu diesem Buch entstand vor vielen Jahren. Ich war etwa im Alter der Protagonistin, als ich begann, mir meine eigenen Pferdegeschichten auszudenken. Vor ungefähr einem Jahr fiel mir bei einer Aufräum-Aktion ein Dutzend von Hand vollgeschriebener Schulhefte in die Hände: Das Manuskript über Anna und ihre Abenteuer! Ich fand die Geschichten äußerst reizvoll, habe sie ein wenig überarbeitet und an die heutige Zeit angepasst. Die Grundidee ist die gleiche geblieben. Im Moment bin ich dabei, einen zweiten Anna-Band zu schreiben, in dem es die Hauptperson und ihre Schwester nach England verschlägt. Dort, im nebligen Dartmoor zwischen wilden Ponyherden und Hochsicherheitsgefängnis, erlebt Anna unvergessliche Ferien.“

Man kann also gespannt sein, aus welchem ihrer inzwischen recht zahlreich gewordenen Bücher Christine Grimm im nächsten Sommer liest.