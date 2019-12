Weihnachtsbotschaft kommt voll Freude an

Die Halle wird dunkel und das Publikum ruhig. Als Musik zu hören ist, schlängeln sich zwei Reihen Kinder vom Eingang her kommend durch die Zuschauer zur Bühne vor. Hirten, Wirte, Römer, Maria und Josef sind dabei. Ihre Blicke schweifen andächtig und aufgeregt zugleich umher. Im hellen Licht der liebevoll dekorierten Bühne angekommen, stimmen die Kinder ihr erstes Lied an. Schwungvoll und erfreut wird das Musical eröffnet. Es ist endlich wieder Musical-Zeit in Gosheim. Kindgerecht und fröhlich und trotzdem dicht dran an den biblischen Berichten erzählt das Kindermusical „Freude, Freude!“ der Erfolgsautorin Gaba Mertins die Weihnachtsgeschichte nach.

Unter der Leitung von Lehrerin Anja Weber mit Unterstützung ihrer Kollegin Nancy Mowitz probte die Musical AG der Juraschule Gosheim seit Anfang Oktober für ihr Weihnachtsmusical. 40 Kinder trafen sich seither jeden Mittwoch zur Musical AG.

Das Besondere an diesem Musical ist, dass der Schwerpunkt auf den Liedern liegt. Allein elf Lieder mussten für diesen Abend neu gelernt und eingeübt werden. Viele Soloparts, allen voran von Josef und Maria, bereicherten das Stück.

Mit frischen Stimmen sangen die Kinder diese, ob Hirte, Römer oder Wirt, während der Chor die Umrahmung, die Wiederholung oder im Wechselgesang mit den Solisten sang. Immer wieder gab es vom Publikum begeisterten Zwischenapplaus. Durch passende Bewegungen oder Tanzschritte ließen die jungen Künstler die Lieder lebendig werden. In ihrer Rolle als Erzähler brachten die Kinder auf verständliche Weise den Zuhörern die Geschichte nahe.

Für Anja Weber hat dieses Stück auch eine besondere Bedeutung: 1993 hat sie als Grundschulkind selbst bei diesem Musical mitgespielt. Am Ende erhob sich das Publikum und zusammen mit den Musicalkindern erklang das Lied „Freude, Freude!“ und erfüllte die Halle mit einer wunderbaren Stimmung. Mit langanhaltendem Beifall belohnte das Publikum die Akteure für den schönen Musicalabend.

Rektor Rudolf Schedy bedankte sich bei seinen Kolleginnen für ihren Einsatz für diese Musical AG und überreichte ihnen ein Geschenk, wie auch den anderen Helfern und den Männern von der Technik. Trotz anderer Veranstaltungen in dieser vorweihnachtlichen Zeit waren die beiden Musicalveranstaltungen mit jeweils über 150 Besuchern gut besucht. Die Eltern der Klasse 3 bewirteten und luden die Gäste dazu ein, noch eine Weile zu verweilen.