Weihnachtliches Kirchenkonzert des Musikvereins Bubsheim

Beim diesjährigen Kirchenkonzert zog der Musikverein unter der Leitung seines Dirigenten Hans-Peter Klaiber die Zuhörer mit einfühlsamen wie erhabenen Klängen in seinen Bann und stimmte die Besucher in der voll besetzten Kirche auf die beginnende Weihnachtszeit ein.

Die Eröffnung des Konzerts legte der „Festmarsch OP. 452“ des Komponisten J. Strauß (Sohn). Der Festmarsch vereinigte die Wucht des Festlich-Pompösen mit dem für Strauß typisch melodiösen Schwung und echtem „Wiener Charme“.

Es folgte der Kampf gegen den Drachen. Jacob de Haan ließ sich von der bekannten Sage über den Drachen inspirieren, der einst nahe der holländischen Stadt Zwolle sein fürchterliches Unwesen trieb, ehe er vom Erzengel Michel besiegt wurde. „The Saint and the City“ wurde durch viel Applaus von den Zuhörern belohnt.

„Choral from Cantata No. 79” von Johann Sebastian Bach entführte das Publikum in die Welt der sakralen Musik.

Mit „Gabriellas Sang“ von Stefan Nilsson, aus dem Kinofilm „Wie im Himmel“, präsentierte das Orchester ein kraftvolles Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück. Das Lied von Gabriella, einer Dorfbewohnerin, die im Chor Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann sucht und sich bei einem Auftritt von ihm frei singt.

Szenenwechsel! „At Worlds End aus der Suite „Pirates of the Caribbean 3” von Hans Zimmer tauchte das Publikum mit Kettengerassel, Trommeln, Pauken und Gesang in die Welt der Piraten. Die Vielseitigkeit und Spannung einer Polka präsentierte das Orchester trefflich mit „Zeitlos“ von Martin Scharnagl.

Es folgte ein aufregendes Medley, Selection from „The Greatest Showman“ aus dem gleichnamigen Erfolgsfilm, der die Zuhörer in die fabelhafte Welt des Zirkus zog. Warten auf das Fest der Liebe. „Mentis“ von Komponist Thiemo Kraas soll uns Ruhe und Kraft schenken, die Zeit anhalten für einen Moment der Besinnung. Was dem Musikverein Bubsheim mit diesem Stück wundervoll gelang. Der Konzertabend endete schließlich mit dem bekannten „Little Drummer Boy“, arrangiert von Thomas Berghoff.

Als der letzte Ton verklungen war, wurden das Orchester und sein Dirigent Hans-Peter Klaiber mit Standing Ovations belohnt. Mit den Klängen von „Stille Nacht, heilige Nacht“ verabschiedete der Musikverein sein Publikum in die Zeit der „Ankunft“, die Adventszeit und das Weihnachtsfest.