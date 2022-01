Wehinger Wald wirft satten Gewinn ab

Für das Forstwirtschaftsjahr 2022 kann die Gemeinde Wehingen wieder mit Überschüssen rechnen. Dabei sah die Situation in den vergangenen Monaten nicht immer so rosig aus.

Oberforstrat Leo Sprich berichtete dem Gemeinderat rückblickend zunächst über die Situation im abgelaufenen Forstwirtschaftsjahr 2021, das extrem von kurzfristigen Entwicklungen und Veränderungen geprägt war.

Noch bis ins 1. Quartal 2021 war die Holzmarktsituation sehr schlecht, so dass bei der ursprünglichen Forstwirtschaftsplanung 2021 nur ein verminderter Holzeinschlag sowie ein Minus von 14000 Euro eingeplant war.

Doch dann stiegen die Holzpreise im 2. Quartal 2021 sprunghaft an und es wurde mehr Holz zum Verkauf geschlagen. Einschließlich der gewährten Bundesfördermittel wird daher im Gemeindewald zum Ende des Forstwirtschaftsjahres 2021 mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 50 000 Euro gerechnet.

Das Kreisforstamt hat empfohlen, den seit 2014 unveränderten Brennholz-Verkaufspreis für die Laubhölzer Buche, Esche und Ahorn von bisher 60 Euro je Festmeter auf neu 64 Euro je Festmeter sowie für Nadelholz von bisher 30 Euro je Festmeter auf neu 35 Euro je Festmeter anzuheben. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung.

Aufgrund der aktuell guten Holzpreise und Absatzsituation ist im laufenden Jahr 2022 an den Hieb-Orten Riedertal, Rubäckerhalde, Zimmerwald, Sägerain, Vorderer Uchten, Hainbuchhalde und Uchten ein Gesamtholzeinschlag von 5600 Festmetern geplant. Zur Bestandspflege sollen 6300 Jungpflanzen (davon 5500 Tannen, 200 Fichten und 600 Douglasien) gesetzt werden.

Im Finanzplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 stehen Einnahmen in Höhe von 383 300 Euro geplante Gesamtausgaben in Höhe von 329 200 Euro gegenüber, sodass zum Endes des Forstwirtschaftsjahres mit einem Überschuss von insgesamt 54 100 Euro gerechnet wird. Dabei will man aus dem Holzverkauf 340 000 Euro erlösen und als Erstattungen von Gemeinden und Verbänden insgesamt 43 000 Euro.