Wehinger Senioren marschieren zum Angelsee

Am Morgen des 12. Oktobers war es noch herbstlich trübe, jedoch der Wettergott war uns wieder sehr gut gestimmt. Pünktlich zum Wanderungsbeginn riss der Himmel auf, und die Sonne schien in die herrlich gefärbte Landschaft. Knapp fünfzig Seniorinnen und Senioren nahmen an unserer Herbstwanderung teil. Von der Schloßberghalle aus ging es vorbei an der Delkhofer Säge, von der, obwohl sie so heißt, der größte Teil auf der Wehinger Gemarkung liegt. Udo wusste so manche Geschichte zu seinem langjährigen Arbeitsplatz.

Ziel war der Angelsee Deilingen/Delkhofen, der ein unglaublich schönes herbstliches Bild bot. Dort warteten schon zwei vom Angelverein auf uns und bewirteten uns prima; ihnen nochmals herzlichen Dank. Nach einer Brezel und einem Schnäpsle traten wir unseren Heimweg an. Im „Delkhofer Münster“, so ist die Kapelle laut Emil dort bekannt, wurde die Muttergottes noch gesanglich gegrüßt.

Im Sportheim in Wehingen kehrten wir zum Abschluss unseres gelungenen Nachmittags ein. Es waren Stunden, in denen kein sportlicher Marsch im Vordergrund stand, sondern vielmehr die Geselligkeit und das gemeinschaftliche Miteinander.