Wehinger Rat gibt grünes Licht für Etat 2020

Von Schwäbische Zeitung

Auf der Autobahn 96 in Höhe Aitrach in nördlicher Fahrtrichtung hat sich nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.