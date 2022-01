Wehinger Haushalt 2022: Steuern bleiben gleich

Der Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2025 haben auf der Tagesordnung des Wehinger Gemeinderats gestanden. Die Details hatte der Gemeinderat bereits im Dezember ausführlich vorberaten.

Die der Vorberatung zugrunde gelegten Haushaltsunterlagen mussten bei einzelnen Positionen nachträglich noch geändert und angepasst werden. Dies erläuterte Verbandskämmerer Armin Sauter den Räten in der Sitzung eingehend.

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt bei Erträgen in Höhe von 9,559 Millionen Euro und bei Aufwendungen in Höhe von 9,783 Millionen Euro mit einem negativen Ergebnis von minus 224 400 Euro ab und ist damit nicht ausgeglichen.

Das negative Ergebnis könne aber durch die Verrechnung mit Rücklagen aus Vorjahren, mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren beziehungsweise mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, so Sauter.

Im Finanzhaushalt ergebe sich bei veranschlagten Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,949 Millionen Euro und einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,342 Millionen Euro ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 607000 Euro.

Im investiven Bereich sind Investitionen mit 9,368 Millionen Euro und Einzahlungen mit 7,931 Millionen Euro geplant. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,437 Millionen Euro.

Zum Ende des Planjahres 2022 werde mit einem verbleibenden Bestand von 2,54 Millionen Euro gerechnet.

Alle geplanten Investitionen könnten aus eigener Kraft, ohne zusätzliche Kreditaufnahme finanziert werden.

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 363 000 Euro veranschlagt.

Zum Ende des Planjahres beträgt die Verschuldung der Gemeinde dann noch 22100 Euro.

Die Gemeinde wird 2022 die Steuern nicht anheben. Die Hebesätze bleiben unverändert und liegen bei der Grundsteuer A bei 340 v. H., bei der Grundsteuer B bei 300 v. H. und bei der Gewerbesteuer bei 340 v. H.

Der Gemeinderat beschloss die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025.