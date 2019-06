Wehinger Gläubige ziehen durch Gemeinde

Mit Segen von oben ist das Fronleichnamsfest in Wehingen begangen worden. Trotz des Regens am Morgen meinte es das Wetter gut mit den zahlreichen Gläubigen. Der Gottesdienst, den der Kirchenchor mit der Kirchberger Singmesse von Lorenz Maierhofer umrahmte, war sicherheitshalber vom Platz vor dem Altenheim St. Ulrich in die Pfarrkirche verlegt worden. Anschließend ging die Gemeinde zusammen mit Pfarrer Ewald Ginter, Diakon Giovanni Fascia, begleitet von Kommunionkindern, Ministranten und Lektoren in feierlicher Prozession zum ersten Altar am Altenzentrum St. Ulrich. Hier war der altehrwürdige gotische Altar festlich hergerichtet. Der Musikverein Wehingen spielte, wie vorher schon im Gottesdienst, am Altar und auf dem Weg zur Schlossberg-Schule. Dort hatten fleißige Helfer einen ganz neuen Altar gebaut. Zum Thema Friede war ein aufwendiges Blumenbild entstanden. Dann ging es zum dritten Altar in die Hintere Straße. Dieser traditionelle Platz wurde von den Anwohnern und Freunden schön geschmückt und aufgebaut. Begleitet von Prozessions-Musik des Musikvereins und gut abgesichert von der Feuerwehr war die letzte Station und Abschuss wieder in der Pfarrkirche.