Wehinger Feuerwehr erhält neue Software

Der Wehinger Gemeinderat hat die Wahl des neuen Feuerwehr-Kommandanten Martin Sayer bestätigt und zugleich ein paar Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr beschlossen.

Nachdem die Freiwilligen Feuerwehr Wehingen in ihrer Hauptversammlung Martin Sayer für fünf Jahren einstimmig zum Feuerwehrkommandanten gewählt hat, hat der Gemeinderat diese Wahl nun ebenfalls einstimmig bestätigt.

Nach kurzer Aussprache stimmte der Gemeinderat zudem der Anschaffung von neuer Hard- und Software der Firma Fireplan für die Freiwillige Feuerwehr mit Gesamtkosten in Höhe von 5313 Euro sowie dem Abschluss eines Servicevertrags mit jährlichen Kosten in Höhe von 1902 Euro zu.

Bereits in seiner Sitzung vom 20. Mai hat der Gemeinderat Wehingen der Anschaffung einer Verwaltungs- und Abrechnungssoftware zur Abwicklung von Feuerwehreinsätzen zugestimmt, die jedoch bisher noch nicht angeschafft wurde.

Mittlerweile favorisiere die Feuerwehr die Anschaffung einer alternativen Verwaltungs-Software der Firma Fireplan, weil diese durch die Anlehnung der Programmoberfläche an die Programme MS Word und Excel als deutlich übersichtlicher und anwenderfreundlicher eingestuft wird. Dieses Verwaltungsprogramm wird bereits beim Landratsamt Tuttlingen eingesetzt. Aufgrund der Programmkompatibilität mit der auf der Gemeindeverwaltung eingesetzten Software müssten hierbei die Daten von Feuerwehreinsätzen auch nicht mehrfach erfasst und dokumentiert werden, wodurch sich zusätzliche Synergieeffekte ergeben würden.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben beschloss der Gemeinderat weiterhin die Anschaffung von vier neuen Reifen für das Feuerwehrfahrzeug HLF für rund 4000 Euro. Ergänzend wurden die Neubeschaffung von Schläuchen sowie anstehende Inspektionsleistungen zu Kosten in Höhe von 4266 Euro an die Firma Mödl GmbH, Mindelstetten, sowie die Anschaffung eines Gerätesatzes Absturzsicherung zu Kosten von 1833 Euro an die Firma Barth Feuerwehrtechnik, Fellbach, vergeben.

Wasser- und Abwasserkosten

Die bisherigen Wasserversorgungs- und Abwassergebühren bleiben in Wehingen gegenüber dem Jahr 2019 unverändert bestehen. Dies ist das Ergebnis der Kostendeckungsberechnung der Gebührenhaushalte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung ab dem Kalenderjahr 2020, von der der Gemeinderat Kenntnis nahm.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird dabei bei der Wasserversorgung eine Kostendeckung bei einem Wasserzins in Höhe von 2,21 Euro pro Kubikmeter erreicht. Bei der Schmutzwassergebühr ergibt sich eine Kostendeckung in Höhe von 1,60 Euro pro Kubikmeter und bei der Niederschlagswassergebühr wird bei einer Gebühr in Höhe von 0,26 Euro pro Kubikmeter versiegelter Fläche, Kostendeckung erreicht.

Weil diese Berechnungsergebnisse bis auf minimale Abweichungen den bisher bestehenden Gebührensätzen entsprechen, wurde für das Jahr 2020 keine Gebührenanpassung vorgenommen.

Straßenbeleuchung

Nach einer Anfrage in der vorangegangenen Sitzung hat der Gemeinderat nun eine Vergleichsaufstellung über den Stromverbrauch und die Stromkosten der Straßenbeleuchtung Wehingen in den Jahren 2014 bis 2018 erhalten. Aufgrund der Umrüstung auf LED-Leuchten konnten bei der Straßenbeleuchtung demnach Verbrauchs- und Kosteneinsparungen von über 50 Prozent erzielt werden.