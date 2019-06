Wehinger feiern 50er Fest

Der Wehinger Jahrgang 1969 hat am Samstag das traditionelle 50er-Fest ausgerichtet. Es begann mit einem Stehempfang und dem Fototermin. Ein Festgottesdienst mit Pfarrer Ewald Ginter unter musikalischer Begleitung durch den Musikverein Wehingen schloss sich an, bevor die Teilnehmer in Richtung Schlossberghalle liefen. Hier gab es Grußworte vom Jahrgangssprecher Werner Domscheit und Bürgermeister Gerhard Reichegger, in deren Rahmen auch Ehrungen vorgenommen wurden. Ein gemütlicher Abend mit Musik und Tanz ließ den schönen Tag ausklingen.