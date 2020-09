Wehingens Trainer Schippert: „Es stimmt intern brutal“

In unserem dieswöchigen „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 erwartete der TV Wehingen den SC 04 Tuttlingen II auf dem Heuberg. Der Anpfiff im Wehinger Bärastadion erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Am Donnerstag waren beide Teams im Bezirkspokal im Einsatz. Tuttlingen setzte sich gegen Ligakonkurrent SV Böttingen durch (4:1), während sich der TV Wehingen Bezirksligist SV Bubsheim spät mit 0:4 geschlagen geben musste. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt“, spricht Spielertrainer Andreas Schippert dennoch von einer Steigerung zum 0:3 in der Liga gegen den SV Tuningen. Auch wenn er gegen das Tuttlinger F-Team ein schweres Spiel erwartet, will er mit seiner Mannschaft am Sonntag „auf Sieg gehen“. Schippert, der selbst nur selten spielt und den jungen Spielern die Einsatzzeit geben will, schätzt den SC 04 II als sehr spielstark ein – und sagt über die eigene Truppe deutlich: „Es stimmt intern brutal.“ Auch die Trainingsbeteiligung sei am Optimum.

Mit sieben Punkten aus vier Partien war die Ausbeute der Gäste aber bisher besser. Als Tabellensiebter reist man zum aktuellen Elften (vier Punkte). Tuttlingens Trainer Andreas Wetzel war bis zur abgebrochenen Saison im Südbadischen bei der SG Emmingen/Liptingen tätig und kann Wehingen vor dem fünften Spieltag nur schwer einschätzen. Seine eigene Mannschaft kommt nach Startschwierigkeiten immer besser in die Saison. „Die Mannschaft findet sich langsam“, so Wetzel, der den nächsten Spielen zuversichtlich entgegenblickt.

Beiden Trainern steht in dieser Saison ein breiter Spielerkader zur Verfügung. Während beim Sport-Club Tuttlingen wohl alle Akteure an Bord sind, hofft Schippert, dass neben den wenigen Langzeitverletzten nicht auch die ein, zwei angeschlagenen Spieler ausfallen. Es darf ein umkämpftes Spiel erwartet werden.