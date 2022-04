Wehingen will das Gasthaus Löwen kaufen

Der Gemeinderat Wehingen hat sich vor Kurzem zu einer Sitzung getroffen. Die Räte haben dabei unter anderem über den Kauf des Gebäudes des ehemaligen Gasthauses Löwen gesprochen, wie es in einem Bericht der Gemeinde heißt.

Doch zuerst ging es um die Wasserversorgung Wehingen und dabei um den Jahresabschluss 2020. Der für die Gemeinde Wehingen erstmals durch die „Kobera Steuerberatungsgesellschaft GmbH“ festgestellte Jahresabschluss wurde durch Verbandskämmerer Armin Sauter ausgeführt und erläutert. Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss demnach bei einer Bilanzsumme in Höhe von 1 705 350,75 Euro (Vorjahr 1 687 171,00 Euro) und mit einem steuerlichen Gewinn von 5538,31 Euro (im Vorjahr lag ein Verlust: in Höhe von 61 275,96 Euro vor) ab. Die Ergebnisverbesserung zum Jahr 2019 ergaben sich dabei im Wesentlichen aufgrund erhöhter Erlöse aus dem Wasserverkauf, eingenommenen Erstattungen vom Wasserversorgungsverband Hohenberggruppe aus Vorjahren, sowie aufgrund der Tatsache, dass im Corona-Jahr 2020 keine Wasserzähler ausgetauscht wurden. Zudem konnte der rechnerische Wasserverlust von 40 Prozent im Vorjahr 2019 auf neu 31,2 Prozent im Jahr 2020 reduziert werden.

Auch die Erschließung des Wohnbaugebiets „Hinter den Häusern“ war Thema im Rat. Bürgermeister Gerhard Reichegger verwies einleitend auf die bereits in den Jahren 1983 und 2012 angestellten Vorüberlegungen für die Erschließung eines Wohnbaugebiets im Gewann „Hinter den Häusern“. Die bauliche Umsetzung früherer Planungen scheiterte jedoch damals daran, dass die Gemeinde zu wenige Bauplatzflächen zur Weiterveräußerung an Bauinteressenten erhalten hätte.

Nach erneuten Gesprächen mit den Eigentümern der betroffenen Einwurfsflächen, wären diese grundsätzlich zu einer Kooperation mit der Gemeinde Wehingen bereit. Im Falle einer einvernehmlichen Erschließungsplanung würde die Gemeinde daher nun fünf bis sechs der insgesamt voraussichtlich neun neu zu erschließenden Bauplatzflächen erhalten.

Anschließend ging es um den Erwerb des Gebäudes Deilinger Straße 6/Gasthaus Löwen. Bürgermeister Reichegger führte erläuternd aus, dass das Gebäude Deilinger Straße 6 über ein Maklerbüro zum Verkauf angeboten wurde. Mit Blick auf die zentrale Lage des Gebäudes innerhalb des Sanierungsgebiets “Ortsmitte II“, um die zukünftige gewerbliche oder wohnwirtschaftliche Nutzung des Gebäudes seitens der Gemeinde maßgeblich mitbestimmen zu können und um eventuelle Fehlentwicklungen zu vermeiden, wurde vom Vorsitzenden nach zuvor erfolgter Besichtigung, ein Erwerb des Gebäudes vorgeschlagen.

Neben den Räumlichkeiten der früheren Gaststätte „Löwen“ im Erdgeschoss befindet sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes zusätzlich eine Fünf-Zimmer-Wohnung. Diese könnte im Falle einer zukünftigen erneuten Nutzung/Vermietung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss als Gaststätte wahlweise ergänzend als Wirtewohnung vermietet, oder alternativ als Notunterkunft der Gemeinde genutzt werden. Zudem gehört das mit einer Garage bebaute Nachbargrundstück Flst. 68/1 zu dem angebotenen Objekt.

Nach anschließender intensiver Aussprache und Diskussion beschloss der Gemeinderat mit 11 Ja- und 1 Nein-Stimme die beiden Grundstücke Flst. Nr. 63 und 68/1 zu erwerben.

Ein weiteres Thema im Rat war die vorläufige Abrechnung des Baugebiets „Stockäcker“ zum Ende März hin. Bürgermeister Reichegger informierte die Anwesenden über die vorläufige Abrechnung für die Erschließung des Wohnbaugebiets „Stockäcker“. Diese weist für die angefallenen Bau- und Baunebenkosten eine Gesamtsumme in Höhe von 3 186 464 Euro aus. Auch unter Berücksichtigung der noch offenen Abrechnung der Firma Schöppler liegt somit das zu erwartende Gesamtergebnis noch deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 3 727 000 Euro.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ informierte der Vorsitzende die Anwesenden, dass die ursprünglich im Zeitraum Anfang/Mitte April vorgesehene Einweihung der Kindergartenerweiterung „St. Ulrich“ in Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde nun in Verbindung mit dem Patroziniumfest am 3. Juli erfolgen soll. Die Einweihung der neuen Kindergartenräume ist dabei nach dem Sonntagsgottesdienst unter Mitwirkung des Musikvereins Wehingen geplant. Im Anschluss daran besteht für interessierte Besuchern ganztägig die Möglichkeit zur Besichtigung der neuen Räume.

Auf Anfragen aus der Mitte des Ratsgremiums führte der Vorsitzende aus: Die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen öffentlichen Jugendräume im Haller-Areal in Wehingen werden durch das Jugendreferat Heuberg ab dem 27. April wieder geöffnet.