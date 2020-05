Wehingen steckt mehr als eine Million Euro in Modernisierung des Rathauses

Das Wehinger Rathaus ist in die Jahre gekommen. Es wurde zu Beginn der Amtszeit von Alt-Bürgermeister Josef Bär 1981/82 gebaut. Neben den Amtsräumen wurden eine Arztpraxis und eine Zweigstelle der Kreissparkasse in das Projekt integriert. Jetzt ist die Zeit gekommen, das Rathaus zu sanieren, es umzubauen, um den Anforderungen der heutigen Zeit zu entsprechen. Architekt Rolf Messmer wurde mit den Planungen beauftragt. Er erläuterte im Gemeinderat das Vorhaben, wie es zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen ist. Es soll ein Aufzug eingebaut und ein weiteres Treppenhaus im vorderen Eingangsbereich gebaut werden. Die beiden weiteren Eigentümer sind mit den Umbaumaßnahmen einverstanden, auch wenn die Kreissparkasse durch die Verkleinerung der Selbstbedienungszone an Raum verliert. Die Erker an der Hausfront werden zurückgebaut. Messmer bezifferte die Kosten für das Projekt, das die Modernisierung der Verwaltung und den Ausbau des Bürgersaals vorsieht, auf 1,919 Millionen Euro. Er schlug vor, nachdem die Gemeinde die zusätzlichen Anteile im Dachgeschoss erworben hat, mit den Bauarbeiten im nächsten Frühjahr zu beginnen. Nach der Sommerpause soll über die Modernisierung der Verwaltung und den Ausbau des Sitzungssaals im Dachgeschoss noch einmal beraten werden. Die Bilder zeigen vergleichend das Rathaus im Jetztzustand und wie es nach der Modernisierung aussehen soll.