Wehingen schreibt weiter schwarze Zahlen. Der Haushaltsplan 2019 schließt bei Erträgen in Höhe von 9,326 Millionen Euro und Aufwendungen von 8,676 Millionen Euro mit einem Überschuss in Höhe von 650 300 Euro ab. Das teilt die Gemeindeverwaltung nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit.

Der Entwurf des ersten doppischen Haushaltsplans wurde dem Gemeinderat bereits in der Sitzung am 21. Januar durch Bürgermeister Gerhard Reichegger und Verbandskämmerer Sauter vorgestellt und vorberaten. 2019 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 8,199 Millionen Euro unter anderem für folgende Bauarbeiten und Beschaffungen vorgesehen: Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus mit Aufzug, Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, Abbruch der alten Festhalle, Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten, Umgestaltung des Gartens von St. Berthevin, Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“, Sanierung weiterer Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet „Stockäcker“, Breitbandversorgung/Teilerschließung Glasfaserverkabelung sowie Neubau eines Wasserhochbehälters.

Im Finanzhaushalt ergebe sich ein Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen in Höhe von 4,829 Millionen Euro. Zum Ende des Planjahrs 2019 wird laut Gemeinde mit einem verbleibenden Zahlungsmittelbestand von 6,027 Millionen Euro gerechnet. Im Haushaltsjahr 2019 bzw. im mittelfristigen Investitionszeitraum bis 2022 seien keine Kreditaufnahmen geplant. Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Bereits seit Januar 2017 werden die Jugendräume und Jugendhäuser der Heuberg-Gemeinden Gosheim, Wehingen, Deilingen, Bubsheim, Königsheim und Kolbingen durch das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth aus Sigmaringen angeleitet und betreut.

Ein Vertreter des Haus Nazareth und die beiden vor Ort tätigen Jugendreferenten stellten ihren Jahresrückblick vor. 2018 habe das Hauptaugenmerk auf dem Aufbau von Kontakten zu Jugendlichen gelegen, die nicht von selber in den Jugendraum kämen. Neben einem gut angenommenen Pilotprojekt im Rahmen einer Grundschulgruppe werde in Wehingen seit Frühsommer 2018 auch mit Erfolg ein zweiter, selbstverwalteter Jugendraum im Haller-Areal für Jugendliche über 17 Jahren betrieben. Über einen Antrag von Wehinger Jugendlichen auf eine Ausweitung der bisherigen Öffnungszeiten im Jugendraum 1, unter ebenfalls selbstständiger Verwaltung durch die Jugendlichen, will der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt und nach einer persönlichen Vorstellung der verantwortlichen Leiter abschließend beraten.

Im vergangenen Jahr wurden durch das Jugendreferat Heuberg eine Vielzahl von Projekten und Events organisiert, so der Rückblick: Neben Koch- und Filmeabenden in den Jugendhäusern, Public-Viewing während der Fußball-WM, sowie Grillabenden und Outdoor-Aktivitäten, wurde ein Ausflug in den Europapark Rust organisiert. In Kooperation mit der Schulsozialarbeit wurde an der Schlossbergschule Wehingen ein Klassenprojekt zur Förderung des Klassenzusammenhalts und der Förderung sozialer Kompetenzen unterstützt. In den Oster-, Pfingst- und Sommerferien gab es ergänzend weitere Angebote für die Jugendlichen wie Bowling und Shoppen, Kinotage, Ausflüge, handwerkliche Angebote und Graffiti-Workshop.

Die Ergebnisse einer Online-Befragung unter den Jugendlichen werden derzeit durch das Jugendreferat ausgewertet und sollen Jugendlichen und Gemeinderat in einem gemeinsamen Termin vorgestellt und diskutiert werden. In Kooperation mit den Wehinger Schulen plant das Jugendreferat ergänzende Informationsangebote für die Jugendlichen zu den Kommunalwahlen am 26. Mai. Bürgermeister Reichegger dankte für die „konstruktive sowie stets problemlose Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wehingen während des ganzen Jahres“.

Da sich beim Bürgerentscheid eine überzeugende Mehrheit der Wehinger gegen eine Offenhaltung des Bauser-Linse-Areals und für die geplante Bebauung mit einem Aldi-Markt ausgesprochen habe, werden laut Reichegger das bereits begonnene Bebauungsplanverfahren für das Bauser-Linse-Areal und die weitere Umsetzung nun durch Investor und Gemeinde Wehingen vorangetrieben.

Wie in der Vergangenheit seien 2018 wieder die gesamten, den Ratsmitgliedern zustehenden Sitzungsgelder von insgesamt 7440 Euro an die Gemeinde Wehingen gespendet worden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme der Spenden, die für eine Verwendung in der Jugendarbeit an die Wehinger Vereine weitergeleitet wurden.

Für die am 26. Mai stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen hat der Rat die insgesamt sechs Mitglieder des Gemeindewahlausschusses gewählt. Dem obliegt die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden in Wehingen zukünftig wieder zwei separate Urnenwahlbezirke gebildet. Dabei hat der Wahlbezirk 07001 sein barrierefreies Wahllokal weiter in der Aula der Schlossbergschule. Für den neu zu bildenden Wahlbezirk 07002 wird ein weiteres zweites Wahllokal im Foyer der Schlossberghalle eingerichtet. Zusätzlich wird ein Briefwahlvorstand zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses gebildet.

Um eine Überplanung des Gesamtbereichs nicht zu behindern, wurde die geplante Vermietung des gemeindeeigenen Gebäudes Wörthstraße 8 zunächst bis zum Vorliegen der angeforderten Planungsvorschläge für die Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich bzw. der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs für die künftige Gestaltung des Ortskerns zurückgestellt.