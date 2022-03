Wehingen: Fans der Volksmusik haben wieder Bock auf Party

Bock auf Heimat? Fans der Volksmusik kommen am Samstag, 2. April, in der Schlossberghalle auf ihre Kosten. Der TV Wehingen organisiert die vierte „Bock auf Heimat“-Party, bei der die „Heimathelden“ gemeinsam mit „LauterBlech“ die Halle zum Beben bringen sollen. Vom originalen Oberkrainersound über Blasmusik bis hin zu stimmungsvoller Volks- und Schlagermusik wird an diesem Abend alles geboten.

Ohne Holz, dafür mit umso mehr Freude, präsentieren „LauterBlech“ ihr musikalisches Programm. Die Kapelle aus dem Schwarzwald wurde 2014 gegründet und besteht aus acht talentierten, jungen Blasmusikern und einer Sängerin aus Lauterbach und Umgebung. Die Formation hat sich der böhmischen Blasmusik verschrieben. Das Repertoire umfasst aber auch einige moderne musikalische Leckerbissen.

Für beide Formationen gilt im gleichen Maß: 100 Prozent Herzblut, 100 Prozent Spielspaß und auf jeden Fall 100 Prozent live. Um 19 Uhr eröffnet „LauterBlech“ den Abend. Ab 21 Uhr folgen die „Heimathelden“. Bis zum gemeinsamen Finale ist Musik zum Feiern, Genießen und vor allem auch wieder zum Tanzen geboten. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind online unter www.schlossberghalle-wehingen.de, unter 0160/ 944 267 19 (Andy Freundl) und 0175/ 773 7108 (Stefan Fuchs) oder auch unter kontakt@heimathelden.net erhältlich.