Wehingen erweitert Kindergarten

Nach nochmaliger eingehender Prüfung und Diskussion des Planungsvorschlags hat der Gemeinderat von Wehingen das Planungsbüro Munzarchitekt aus Wurmlingen mit der Erweiterungsplanung des Kindergartens St. Ulrich beauftragt.

Aufgrund von gestiegenen Kinderzahlen sowie einer erhöhten Nachfrage nach Kleinkindbetreuung, besteht in den Wehinger Kindergärten bereits seit geraumer Zeit dringender zusätzlicher Raumbedarf. Nachdem aus Platznot bereits Räumlichkeiten im Pfarrer-Hornung-Heim zur Einrichtung einer Kindergartenkleingruppe umgewidmet wurden, hat der Gemeinderat inzwischen in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde weitere Möglichkeiten einer dauerhaften Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich überprüft.

In einem anonymisierten Architektenwettbewerb wurden dabei zunächst Vorschläge und Entwurfsplanungen für eine Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich vorgestellt, und dann von den Mitgliedern des Gemeinderats der bürgerlichen Gemeinde, den Mitglieden des katholischen Kirchengemeinderats, der Kindergartenleitung sowie weiteren Fachberatern in einem gemeinsamen Erfahrungsaustauschs bewertet.

Der von allen Teilnehmern favorisierte Entwurfsvorschlag des Architekturbüros Munzarchitekt aus Wurmlingen wurde in der Sitzung allen Anwesenden nochmals erläutert. Der Planvorschlag sieht einen vom bestehenden Kindergartengebäude St. Ulrich in Richtung Süden ausgerichteten Erweiterungsanbau vor, mit einer gesamten Nutz- und Verkehrsfläche von 455 Quadratmetern sowie geschätzten Gesamtkosten in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro.