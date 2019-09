Wehingen ehrt seine Blutspender

Bürgermeister Gerhard Reichegger hat am Montagabend sieben Personen aus Wehingen für mehrmaliges Blutspenden mit den Ehrennadeln des DRK ausgezeichnet. Reichegger betonte dabei die Wichtigkeit des freiwilligen Blutspendens, weil es so viele Beispiele gebe, wo man mit einer Blutspende Menschenleben retten könne. In Anwesenheit von Jörg Klaiber vom DRK zeichnete er sieben Personen aus. Kurt Mauthe hat 100 mal Blut gespendet und sich dafür die höchste Auszeichnung verdient. Jakob Hussal bringt es auf 75 Spenden. Christoph Decker wurde für 25-maliges, Esther Hügel, Meltem Baydar, Ayse Dincer und Hubert Hildenbrand für jeweils zehnmaliges Blutspenden geehrt. Neben den Ehrennadeln gab es noch kleine ess- beziehungweise trinkbare Geschenke durch die Gemeinde.