Wechsel in der Ortsverwaltung in Reichenbach

Der langjährige Ortsvorsteher von Reichenbach, Stefan Koch, ist am Donnerstagabend während der Sitzung des Ortschaftrats verabschiedet worden. Bürgermeister Achim Deinet übergab Evelyn Blersch die Ernennungsurkunde und verpflichtete sie auf ihr neues Amt.

Die Verabschiedung von Stefan Koch war Anlass für rund 55 Bürger, der letzten von ihm geleiteten Sitzung beizuwohnen. Darunter 13 Feuerwehrleute in Uniform, 15 Personen von Stadtrat und Verwaltung sowie Ortschaftrat, Vereinsvorstände und Bürger. „Du hast als Ortsvorsteher in mehr als 13 Jahren mit einer guten Mannschaft in Reichenbach viel bewegt“, sagte Bürgermeister Achim Deinet in seiner Laudatio. „Reichenbach ist in puncto bürgerschaftlichem Engagement ein sehr aktiver Ortsteil. Durch seinen Wohnsitzwechsel falle die formale Voraussetzung weg, dass Stefan Koch weiter als Ortsvorsteher in Reichenbach tätig sein könne“, so Deinet weiter. Im Namen des Gemeinderates und der Stadtverwaltung dankte der Bürgermeister, unter viel Beifall der Anwesenden, dem scheidenden Ortsvorsteher für seine Arbeit mit einem Geschenk.

Koch ergriff ein letztes Mal das Wort. „Es war immer eine schöne Zeit hier in Reichenbach. Wir sind nie schlecht gefahren und haben unsere Projekte früher oder später immer durchgeführt“. Seiner Nachfolgerin Evelyn Blersch, die er schon seit Wochen ins Amt einführt, gab er mit auf den Weg: „Ich wünsche dir alles Gute, eine glückliche Hand und ein ganzes Paket voll Diplomatie“.

„Wir finden es toll, wie du dich immer für unseren Ort eingebracht hast“, sagte sein Stellvertreter Rainer Mahler im Namen des Ortschaftrates. „Es war eine tolle Zeit mit dir“. Als neue Ortsvorsteherin von Reichenbach setzte Achim Deinet die 35-jährige Evelyn Blersch ein. Die verheiratete neue Ortsvorsteherin hat zwei Kinder und ist als studierte Betriebswirtin beruflich gut vorbereitet. „Mit dem Erhalt der Ernennungsurkunde sind sie als Ehrenbeamtin auf Zeit berufen“, verlas Bürgermeister Deinet. „Ich wünsche ihnen alles Gute, verständnisvolle Bürger und ein ausgleichendes Händchen“.

„Unter Stefan Koch wurde hier viel geleistet“, sagte die neue Ortsvorsteherin. „Wir wollen uns nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern darauf weitermachen“. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte sie: „Reichenbach ist ein lebendiger Ort mit vielen Vereinen, Traditionen und Festen. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, möchte ich ein paar Steine ins Rollen bringen. Die kommende Generation solle nicht nur sagen Reichenbach ist meine Heimat, sondern in Reichenbach will ich leben“.