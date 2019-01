Wasserversorgung mit Verlust

Die Steuerberatungsgesellschaft Kobera hat dem Gemeinderat Mahlstetten den Abschluss des Wirtschaftsjahrs 2017 für die Wasserversorgung vorgelegt. Die Wasserversorgung wies zum 31. Dezember 2017 eine Gesamtbilanzsumme von 821 955 Euro bei einem Jahresverlust in Höhe von 51 650 Euro auf.

Weiterhin beläuft sich das Eigenkapital auf 250 000 Euro und erfüllt mit 30,5 Prozent die gesetzlichen Mindestanforderungen von 30 Prozent. Die rechnerischen Wasserverluste liegen mit 23,6 Prozent der Gesamtwassergewinnung in Höhe von 38 200 Kubikmeter etwas höher als das Vorjahresniveau mit 21,1 Prozent. Der rechnerische Wasserverlust ergibt sich dabei nicht nur aus Rohrbrüchen und undichten Leitungen, sondern auch aus Wasserentnahme durch kommunale Reinigungsarbeiten, durch Kanal- und Wasserleitungsspülungen, Feuerwehrübungen und kommunale Baustellen.

In der Gemeinderatssitzung wurde weiterhin berichtet, dass im Franz-von-Sales-Heim eine Generalreinigung vorgenommen und sämtlicher Sperrmüll zur Abfuhr angemeldet worden ist. Zudem wurde der Gemeinderat über ein Zwischenergebnis des Biologen zur artenschutzrechtlichen Prüfung des „Kleinen Öschle“ informiert.

Der Gemeinderat hat einen Auftrag für das Indirekteinleiter-Kataster an das Büro Jedele und Partner, Stuttgart, vergeben. Ein Indirekteinleiter-Kataster liefert Erkenntnisse über das Gefährdungspotential durch Betriebe beim Einleiten von Abwasser in das Klärwerk. Dieses Büro ist auch Partner beim Abwasserzweckverband, so dass es sich anbietet, dasselbe Büro zu beauftragen.

Für die hinter dem Rathaus liegenden Gebäude Rathausstraße 1 und 3 soll ein Straßennamenschild angebracht werden, damit diese zum Beispiel auch von Rettungsfahrzeugen besser auffindbar sind, zumal die Gebäude nicht an der eigentlichen Rathausstraße anliegen.

Bei den Bekanntgaben aus der nicht-öffentlichen Sitzung wurde, wie in jedem Jahr, über die Restschuld der L-Bankdarlehen der Mahlstetter Einwohner informiert. Die Gemeinde trägt hier eine anteilige Mithaftung im Falle von Kreditausfällen. Ausgehend von einem bewilligten Darlehensbetrag in Höhe von 77 211 Euro liegt die zu tilgende Restschuld zum 31. Dezember 2018 noch bei 20 058 Euro.

Außerdem wurde über Grundstücksangelegenheiten, einen Versicherungsfall aus Schneebruch, einen Antrag auf Teilerlass des Wasserzinses über eine Mitteilung wegen Kanalrückstau informiert.

Weiter wurde die Aufstellung einer weiteren Hundetoilette beim Wanderparkplatz Aggenhausen ebenso festgelegt, wie eine Durchforstung aus Sicherheitsgründen im Bereich der Skihütte. Zudem soll auf Wunsch des Gemeinderates der Bauhof die Vereinsverantwortlichen in die Hallentechnik einweisen. Abschließend kam der Winterdienst zur Sprache, der grundsätzlich positiv bewertet wurde.