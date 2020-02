Warum Deilingen keine Touristenmetropole wird

Beim Bunten Abend in der Deilinger Festhalle ist den Besuchern ein umfangreiches Programm voller Witz und Komik geboten worden. Auch das Auge kam nicht zu kurz.

Der Sprachlärm in der vollbesetzten Halle wurde Punkt halb acht mit einem Schlag unterbrochen und erstarb. Die Narrenschar mit dem Zunftrat im Gefolge bahnte sich den Weg durch das närrische Publikum in Richtung Bühne. Dort zelebrierte sie den traditionellen Narrentanz mit dem alle überragenden Köhlergeist. Anschließend begrüßte Zunftmeister Björn Ziekinski die erwartungsfrohen Gäste und übernahm sogleich mit seinem Co. Sebastian Stier die Moderation. Das ging nicht ohne permanente Zwistigkeiten zwischen den beiden. Sie spielten ein Ehepaar. Ihr Dauerthema war der Urlaub, wohin und warum überhaupt.

Als ersten Programmpunkt kündigten sie die Gardemädchen von Deilingen-Dekhofen an. Diese vollführten ihren zackigen Tanz, für den sie sich eine Woche zuvor beim Garde-und Showtanzwettbewerb auf den 2. Platz getanzt hatten. Nun war die Bühne frei für das „Reisebüro Marco und Floh“. Sobald dieses eingerichtet war, stand schon der erste Kunde da. Er erkundigte sich nach einem Urlaubsort, an dem er Entspannung finden könne und etwas los sei. Sie schlugen ihm Deilingen vor und erzählten ihm gleich einige Narreteien ausgewählter Mitbürger. Sie hatten alle etwas mit Alkohol und Autofahren zu tun. Der Kunde Peter Weiss verließ entgeistert fluchtartig das Büro und ließ wissen: „Da gehe ich lieber nach Schörzingen oder Wehingen!“

Eine junge Dame wollte die bestellten Backwaren in einer Bäckerei in Schömberg abholen. Man wusste dort aber nichts davon und suchte alle einschlägigen Backwaren zusammen. Wieder daheim erfuhr sie, dass sie in der falschen Bäckerei gewesen war. Um das Ganze nicht publik werden zu lassen, holte sie auch dort die bestellten Waren ab. Die Familie hatte eine Woche lang daran zu zu essen. Die weiteren Sketche setzten sich in diesem Sinne fort. Beispielsweise vom Ehepaar in der Kirche, das einen kleinlichen Streit ausfocht, bevor der Gottesdienst begann. Hier setzte die Musikband Nachtsound mit „Viva Colonia“ ein und weiteren Schunkelliedern. Das trieb die ausgelassene Stimmung weiter nach oben. Alles schunkelte.

Jetzt waren weitere Gruppen an der Reihe: Das Klarinettenregister des Musikvereins stellte die Mechanisierung im Haushalt mit dem Lied „Ein bisschen Haushalt“ dar. Anschließend rannte eine Gruppe in Windelunterhosen und oben nackt in skurrilen Bewegungen auf die Bühne. Die Bewegungen und die seltsame Mimik machten ihre Komik aus und reizte die Zuschauer zu Dauerlachsalven. Das Schachtalballett, Frauen vom Kirchenchor in altertümlicher aber vornehmer Kleidung, trug abwechselnd ihr Leid und den Grund dafür vor: „Sie alle haben keinen Mann bekommen.“

Die Bockdobelpfuper, Dirigent Robin Nikol im Frack, die restlichen Musikanten in schwarzen Anzügen, nahmen Platz auf der Bühne. Nikol konnte die Kapelle auf Knopfdruck an einer Fernbedienung an-und abstellen. Von seinen Nöten klagte der Sportverein, obwohl die Fußballspieler auf Tabellenplatz zwei stehen. Die Zwanziger veranstalteten das Spiel „Reise nach Jerusalem“ bei dem die Stühle heiß umkämpft waren, was für unfreiwillige Komik sorgte. Bei der AH des Sportvereins ging es einmal mehr um den Urlaub. Hierzu kam Peter Schätzle, der Jugendtrainer, in phantasievollen grünen Kleidern mit einer Flöte auf die Bühne, gefolgt von einer Parade in gleicher Kleidung. Sie machten Werbung für Irland.

Gegen Ende kam noch einmal die Showtanzgruppe der Narrenzunft zum Einsatz. Sie tanzte bravourös ihren Heinzelmanntanz. Und nun, obwohl die einzelnen Beiträge schon mit viel Beifall bedacht worden waren, kam der Schlusspunkt, auf den alle gewartet hatten: Mit einem lauten Schlag setzten die Bockdobelpfuper ein und rissen die ganze Halle mit. Alles tanzte auf Tischen und Stühlen, so dass die Halle einem Hexenkessel glich.