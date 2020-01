Wanderfreunde bestätigen ihr komplettes Führungsteam

Ihre Jahreshauptversammlung haben die Wanderfreunde Königsheim im Narrenstüble organisiert. Der Vorsitzende Bernhard Flad konnte neben Bürgermeister Konstantin Braun fast alle Vorsitzenden der Königsheimer Vereine begrüßen. Flad wurde laut Pressemitteilung als Vorsitzender genauso einstimmig wiedergewählt wie das gesamte Führungsteam.

In seinem Bericht wies er darauf hin, dass Vereine für die Gestaltung der Freizeit in einer Gemeinde von großer Bedeutung seien. „So leisten auch die Wanderfreunde durch ihr jährliches Wanderangebot einen Beitrag zur Vielfalt des Freizeitangebots in Königsheim.“ Man versuche, „mit abwechslungsreichen Wanderungen auch den Zeitgeist zu treffen“, um möglichst viele anzusprechen. Man wolle sich aber auch einbringen für die Gemeinde, für Natur und Landschaft: So wurden in zwei Aktionstagen ein Insektenhotel aufgebaut und zwei Ruhebänke aufgestellt.

Schriftführerin Isabel Hagen ließ das Wanderjahr Revue passieren. Höhepunkte waren die Lamawanderung mit 36 Teilnehmern, die Nachtwanderung mit geselligem Jahresabschluss, die Wanderung zum „Fallerhof“ im Schwarzwald oder der Ausflug in die Hängegärten und zum Bussen in Oberschwaben. Besondere Erwähnung fand das Kinderferienprogramm, das von Dieter und Martina Wangler gestaltet wurde.

Kassiererin Luzia Seemann berichtete über einen soliden Kassenstand, führte aber auch aus, dass 2019 mehr ausgegeben wurde als eingenommen. Dies sei aber bei dem Kassenstand vertretbar. Nach Aussage von Luzia Seemann hat der Verein 86 Mitglieder und 16 Kinder.

Die Kassenprüfer Tobias Schwörer und Fabian Frech bestätigten eine „perfekte“ Kassenführung. Bürgermeister Braun bedankte sich beim Verein für den Einsatz in der Gemeinde, besonders für die Aktionstage und das Engagement für das Kinderferienprogramm.

Da die Amtsszeit der gesamten Führungsmannschaft abgelaufen war, standen die Wahlen des kompletten Vorstands an. Alle stellten sich wieder zur Wahl. Jeweils einstimmig wurden gewählt: Vorsitzender Bernhard Flad, stellvertretender Vorsitzender Volker Seemann, Schriftführerin Isabel Hagen, Kassiererin Luzia Seemann, Ausschussmitglieder sind auch künftig Gerhard Mey, Manuel Mey, Simon Keller, Dieter Wangler, Roland Kern. Als Kassenprüfer wurden bestätigt Tobias Schwörer und Fabian Frech.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Für 40 Jahre: Ehrenvorsitzender Peter Nagel, Karl-Heinz Radzuweit, Karl-Richard Frech, Viktor Zimmerer und Franz-Karl Aicher. Für 25jährige aktive Tätigkeit im Ausschuss wurde Volker Seemann geehrt.