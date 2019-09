Wanderer können in sich gehen

Die Wanderfreunde Königsheim haben nicht nur Wanderungen und Ausflüge in ihrem Jahresprogramm, sondern der Verein will sich auch für die Menschen in der Gemeinde sowie für die Landschaft und Natur einbringen. Jedes Jahr werden daher laut einer Pressemitteilung Aktionen durchgeführt, die Menschen und Natur Nutzen bringen sollen. So wurde letztes Jahr ein Insektenhotel aufgebaut. Dieses Jahr wurden zwei Ruhebänke gebaut und aufgestellt.

Volker Seemann und Gerhard Mey haben das Material besorgt und die Bänke zusammengebaut, die dann am Freitag von den Ausschussmitgliedern aufgestellt wurden. Eine Bank steht beim Insektenhotel und rundet diesen Platz an der Sportplatzzufahrt ab. Die andere Bank wurde im Gewann „Hinter der Höhe“ bei der Streuobstwiese aufgebaut. Beide Plätze haben ihren besonderen Reiz, sagte der Vorsitzende Bernhard Flad und betonte, dass Ruhebänke nicht nur Sitzgelegenheiten seien. Vielmehr könne man an diesen Orten entschleunigen, in sich gehen und die Landschaft genießen.

Er bedankte sich bei den Ausschussmitgliedern für das Engagement. Besonderer Dank gelte Volker Seemann für die fachmännische Anleitung beim Aufstellen und Gerhard Mey, der sich um das Material gekümmert und die Plätze gemäht habe. Dank gelte aber auch Sebastian Aicher, der Schotter und Baugeräte für die Aktion kostenlos zur Verfügung gestellt habe.