„Immer wieder hat man das Brechen der Bäume gehört“, haben Mitte Januar Bewohner der Heuberg-Höhenlagen bemerkt. Das ganze Ausmaß ist erst nach und nach sichtbar geworden und es könnte noch schlimmer kommen: Wenn die Wälder auf dem Heuberg nicht bis Ende Mai aufgeräumt sind, droht die Zerstörung der ganzen Waldbestände durch Borkenkäfer. Eine solche Lage gab es noch nie, sagt Oberforstrat Leo Sprich.

Und das liegt an einer Verknüpfung von ganz unterschiedlichen Umständen. Los geht dies mit vielen, viel zu dicht stehenden Fichtenbeständen (siehe Kasten). Dann war schon das Frühjahr 2018 trocken, der Sommer extrem heiß. Die Feinwurzeln starben ab, transportierten nicht mehr genug Wasser, die Bäume sind geschwächt. Dazu kommt, dass gestresste Bäume dazu tendieren, viel mehr „Nachkommen“, also Zapfen, zu produzieren, als ungestresste. Und dazu kam dann ein Wetter, das genau auf 750 bis 900 Metern zwischen Regen, Schnee, Tauwetter und Frost abwechselte, und zwar so, dass Schnee leicht taute, wieder festfror und es dann auf die durch die Zapfen und Schnee größere Gipfelfläche wieder schneite. Das gab eine solche Last, dass vor allem schwache Bäume wie Streichhölzer abknickten.

Die Wipfel liegen im Wald herum, die abgebrochenen Bäume sind tödlich verwundet. Beides ist ein idealer Brutplatz für die Borkenkäfer, in der Fichte vor allem Buchdrucker, aber auch Kupferstecher, so Sprich.

Sie vermehren sich Mal 20, bedeutet, die erste Generation eines Käfers befällt 20, die zweite 400 und in „guten“ Jahren die dritte 8000 Bäume. Die forstliche Versuchsanstalt war vor Ort. Sie habe die Einschätzung der örtlichen Fachleute voll bestätigt.

Diese haben bereits eine Infoveranstaltung in Böttingen gemacht. Die Koordination der über 3000 Waldbesitzer ist eine Mammutaufgabe. Viele haben sich nicht gemeldet, manche wissen gar nicht, wo ihr Wald liegt, manche leben weit weg, etwa in Chicago, der Wald ist eben ein Mini-Erbe gewesen.

Wer die Schäden nicht selber aufräumen kann, also die abgebrochenen Stämme und die herunter gefallenen Spitzen aus dem Wald ziehen und aufarbeiten, der kann sich Hilfe vom Forstamt holen, das die Arbeiten beauftragt, informiert der Leiter der kommunalen Holzverkaufsstelle, Thomas Storz. Man arbeitet mit heimischen Unternehmern zusammen, was angemessene Preise garantiere. Weil bei einem entsprechenden Borkenkäferbefall auch die gesunden Bestände angegriffen würden - also auch die der Nachbarn - sind die Waldbesitzer dazu verpflichtet, aktiv zu werden. „Nichtstun ist fatal“, so Sprich.

Es ist im Interesse der Waldbesitzer, etwas zu tun, denn die Natur würde sich irgendwann einmal wieder regenerieren. Es gibt auch natürliche Feinde der Borkenkäfer wie Spechte, Flugwespen, Pilze, sagt Stefan Schrode.

Weil der Klimawandel auch für die Zukunft nichts Gutes erwarten lässt, sind die Forstleute ohnehin längst von Tannen- oder Fichtenmonokulturen abgekommen. Aufgeforstet wird inzwischen mit einer gesunden Mischung an Laub- und Nadelhölzern. Das ist für die jetzt geschädigten Wälder aber wohl erst in 50 Jahren angesagt, wenn alles gut geht.

Daten und Fakten zu den Waldschäden

Die Ausgangslage: Die Wälder auf dem Heuberg sind oft sehr klein parzelliert, weil das Land unter den Erben immer weiter aufgeteilt worden war. Viele Flächen wurden vor rund 60 Jahren im Rahmen des Strukturwandels weg von der Landwirtschaft vor allem mit Fichten aufgeforstet, und das oft so dicht, dass bei mangelnder Pflege – also dem Durchforsten alle sechs bis acht Jahre – die Bäume schnell nach oben ins Licht drängen und keine starken und stabilen Stämme ausbilden.

Durch den Schneebruch eine Woche nach Dreikönig sind auf 2100 Hektar Wald mehr als 60 000 Festmeter Schadholz angefallen, das ist auf kleiner Fläche rund ein Drittel des gesamten Jahreseinschlags im Landkreis.

Über 3000 Waldbesitzer wurden angeschrieben, die mehr als 6000 Parzellen besitzen. Nicht zurück gemeldet haben sich 54 Prozent. Acht Prozent arbeiten ihr Schadholz selber auf, 17 Prozent beauftragen Firmen, 21 Prozent lassen die Schäden durchs Forstamt aufarbeiten.

Preise: Momentan lässt sich das Holz noch in verschiedenen Kategorien vermarkten. Es gibt daher auch keine Zuschüsse. Die Erlöse dürften auch die Aufarbeitungskosten decken, so die Forstleute. Noch. Wie sich der Markt entwickelt weiß man nicht.

Zeitplan: Die Borkenkäferlarven sind bis Juni erwachsen und schwärmen zur Eiablage aus. Daher müssen die Waldbesitzer bis Ende nächster Woche angefangen haben, die Schäden aufzuarbeiten und Ende Mai fertig sein. Sie müssen sich dazu mit den Forstbehörden absprechen, damit man sich bei Wegen und Vollerntereinsatz nicht in die Quere kommt.

Vollernter können unter guten Bedingungen bis 100 Festmeter aufarbeiten, ein Forstwirt maximal zehn, Laien weniger. (abra)