Wahllokale sind auch Sicherheitsgründen nicht besetzt

Der Coronavirus macht auch vor der Abwicklung der Kirchengemeinderatswahlen keinen Halt. Bürger, die keine Briefwahl machten, warfen ihre Briefe mit den Stimmzettel so wie hier in Königsheim in die Briefkästen der Pfarrhäuser, da die Wahllokale aus Sicherheitsgründen nicht besetzt waren. Wir werden die Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahlen für den Landkreis weitgehend bis Mitte der Woche veröffentlichen.