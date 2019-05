Gegen ein Baum geprallt ist ein Wagen am Samstag, als ein 45-jähriger VW-Fahrer gegen 5.20 Uhr auf der Kreisstraße 5900 einem Reh ausweichen musste. Der 45-Jährige befuhr laut Polizei die Kreisstraße von Böttingen in Fahrtrichtung Mahlstetten. Als auf einmal ein Reh auf die Fahrbahn lief, wollte er dem Tier ausweichen. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. An dem Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von 16 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.