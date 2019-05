Wagen überschlägt sich – 84-Jähriger schwer verletzt

Auf der B27 an der Ausfahrt zur Längenfeldstraße ist am Donnerstag nach einem Überholmanöver ein Wagen von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der 84-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 13.20 Uhr überholte der 84-Jährige auf der mehrspurigen Bundesstraße laut Polizei einen Lastwagen. Als er vorbei war, zog er seinen Geländewagen scharf nach rechts in Richtung der Ausfahrt zur Längenfeldstraße. Dabei touchierte der Senior den Lastwagen. Sein Geländewagen kam ins Schleudern und stellte sich quer. In der Ausfahrt überschlug er sich mehrmals. Am Ende blieb das Auto auf der Fahrerseite liegen. Der 84-Jährige wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem demolierten Wagen. Ein Rettungsteam brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und war leicht verletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Die Ausfahrt blieb bis zur Bergung des Wagens gesperrt.