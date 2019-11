Wachablösung beim Partnerschaftskomitee

Im Wehinger Partnerschaftskomitee, das sich um die Organisation der partnerschaftlichen Verbindungen zu St. Berthevin kümmert, hat es am Dienstagabend eine Wachablösung gegeben. Langjährige, verdiente Mitglieder, wie Werner Haag und Gerhard Dietmann, wurden von Robert Walz, der den Vorsitzenden Thomas Dietmann vertrat, in den „Ruhestand“ versetzt. Beide haben sich von Anfang an um die Partnerschaft verdient gemacht.

Walz würdigte die Verdienste der beiden und bedankte sich mit einem Präsentkorb. Auch Konrad Häring, der lange Jahre als Schnittstelle im Rathaus für die Partnerschaft organisatorisch und als Schriftführer tätig war, wurde von Walz mit Worten des Dankes verabschiedet. Neu ins Gremium gewählt wurden Lisa Schnekenburger als Schriftführerin, Niklas Gätschmann, Sina Gimpl, Kevin Narr, Tatjana Narr, Marius Rees und Bernd Moosbrucker als Ausschussmitglieder. Wiedergewählt wurden Winfried Fischer, Julie Linse, Bruno Rees und Berti Stehle. Die Leistungen des Vorsitzenden Thomas Dietmann stellte Robert Walz besonders heraus. Er habe sich in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich für die Partnerschaft eingesetzt. Dietmann wurde einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt.

Robert Walz fasste das 50. Jubiläumsjahr der deutsch-französischen Partnerschaft zusammen und stellte die Höhepunkte in den Fokus seiner Betrachtungen. Beide Jubiläumsveranstaltungen, sowohl in Wehingen als auch in St. Berthevin, seien auf einem sehr guten Niveau gefeiert worden. Vermisst habe er bei den Festivitäten in St. Berthevin die Anwesenheit des Wehinger Gemeinderates. Aber, so Walz: „Sie haben durch Abwesenheit geglänzt“.

Konrad Häring präsentierte in Vertretung von Heike Gimpl das noch nicht ganz abgeschlossene Rechnungsjahr. Die Kassenprüfer Werner Haag und Gerhard Dietmann bestätigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Bei der sich anschließenden Vereinsbesprechung wurden die Termine für das kommende Jahr besprochen und in den Veranstaltungskalender aufgenommen. Redakteurin Regina Braungart vom Heuberger Boten informierte die Vorstände über die neue Strategie der Zeitung „Weg von der Pflicht, hin zur Kür“, womit sie zum Ausdruck bringen wollte, dass die Zeitung zwar ihrer Chronistenpflicht nachkommen, das Leserinteresse in allen Altersklassen jedoch durch spannende Geschichten über das Leben in der Gemeinde und in den Vereinen steigern wolle. Künftig sollten die Vereine selbst die wichtigsten Ergebnisse aus den Hauptversammlungen an die Zeitung übermitteln. Aus einer neuen Perspektive wolle sich die Zeitung darum bemühen, interessante, aus dem Leben gegriffene Artikel zu schreiben, die lesenswerter seien als die Zusammenfassungen der Hauptversammlungen.