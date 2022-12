Vorweihnachtliches Kirchenkonzert in Reichenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liederkranz Reichenbach-Sattenbeuren und der Musikverein Reichenbach gaben ein Konzert in der St. Sebastianskirche in Reichenbach. Es waren die Kleinsten, die „Singenden Piepmätze“, die die Stille in der bis auf den letzten Platz belegten Kirche mit ihren hellen Stimmchen unterbrachen. „Wir tragen dein Licht“ von Jöker/Krenzer gab den Auftakt. Britta Sailer, die Chorleiterin, und ihre kleinen Sänger und Sängerinnen bezauberten das Publikum.

Wie kann besser eine Adventsstimmung vermittelt werden als durch Lieder, die jeder kennt. Der gemischte Chor unter der Leitung von Pedro Jiménez Laux intetpretiert „Macht hoch die Tür“ und andere bekannte Adventslieder. Dabei tritt Jiménez Laux mit „Wachet auf ruft uns die Stimme“ von Philip Nicolai erstmals an diesem Abend mit seiner klaren, einfühlsamen Bass Bariton Stimme auf. Begleitet an der Orgel mit einem eleganten Vorspiel von Janina Gnand. Nicht sein einziger Soloauftritt an diesem Abend.

Janina Gnand ist die zweite Solistin diese Abends. „Lenas Song“ von Stefan Nielson aus dem Film „Wie im Himmel“ wird von ihr wunderbar interpretiert. Ihre glasklare Sopranstimme füllt den Raum.

Wer an diesem Abend die Kirche betrat, war beeindruckt von der Fülle der Musiker des Musikvereins unter der Leitung von Theo Gnann. Ein Musikstück wie „Imgacy“ von Thiemo Kraas braucht diese Fülle. Das Stück fängt ruhig an mit Saxophon, es kommen Pauken hinzu, in Wellenbewegung wird die Musik lauter, es kommen immer mehr Instrumente dazu bis der Kirchenraum erfüllt ist vom Klang der Instrumentalisten. Eines von vielen Highlights des Abends.

Der Chor KlangReich(enbach) unter der Leitung von Britta Sailer hat sich dem englischen Liedgut verschrieben. Ein Lied von Michael Jackson und ein Spiritual aus Südafrika treffen den aktuellen Bezug: ...mache eine bessere Welt und „Freedom Is Coming“, Frieden kommt. Wie sehr wünschen sich die Menschen diesen Frieden in der heutigen Zeit.

Immer mehr verdichtet sich die Anspannung, der Liederkranz und der Musikverein steuern auf ein gemeinsames Lied zu. „Baba Yetu“, das „Vater unser“ in der afrikanischen Sprache Swahili. Der Chorraum der Kirche füllt sich mit den vielen Musikern und als Solist am Mikrophon Pedro Jiménez Laux prädestiniert für diese Rolle. Chor und Orchester harmonieren in einzigartiger Weise und bilden den Rahmen für die durchdringende wundervolle Solostimme. „Baba Yetu“, „Baba Yetu“...

Nach dem Lied „O Sanctissima“ (O du fröhliche) gesungen mit den Konzertbesuchern, endet ein Konzert, das Eindruck hinterlässt.