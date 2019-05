Vorstandswechsel nach 23 Jahren

Bei der Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege Heuberg (ARGE) hat es am Donnerstagabend in der Gosheimer Skihütte einen Vorstandswechsel gegeben. Nach 23 Jahren gab Altbürgermeister Bernd Haller das Amt an seinen Nachfolger André Kielack ab. Auch Frieder Weber, der über 30 Jahre als Loipenkoordinator gewirkt hatte, übergab diesen Posten an seinen Nachfolger Eberhard Geißler.

Ansonsten zeigte man sich mit der Bilanz des schneereichen Jahres durchaus zufrieden, wenngleich auch die Frage, wie man jüngere Mitglieder gewinnen könne, noch nicht final beantwortet werden konnte. Haller bedankte sich ein letztes Mal bei „seinem Team“, sprach von einem guten Winter, einer guten Kassenlage und einer leicht auf 651 gestiegenen Mitgliederzahl.

Markus Conzelmann legte als Kassier ein durchaus positives Jahresergebnis vor, das einen stattlichen Überschuss ausweist, auf den auch schon das Finanzamt aufmerksam geworden ist. Man argumentiere gegenüber dem Finanzamt so, dass man mittelfristig einen größeren Betrag für die Anschaffung eines Ersatzspurgerätes benötige. Die ARGE, so Conzelmann, lebe von den Mitgliedsbeiträgen und den Spenden. Dabei sei es wichtig, auch Rücklagen zu bilden und Sponsoren ins Boot zu holen. Erfreulicherweise hätten zwei Firmen sich angeboten, die ARGE finanziell zu unterstützen. Kassenprüfer Konrad Häring bestätigte Conzelmann eine tadellose Kassenführung. Er sprach von einem Erfolgsmodell, innerhalb dessen es eine gute Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg gebe. Die von ihm vorgeschlagene Entlastung konnte einstimmig erteilt werden.

Bei den Wahlen wurde André Kielack einstimmig zum Nachfolger von Bernd Haller gewählt. Er, der gefragt wurde, ob er eigentlich Mitglied sei, entgegnete, dass er in seinem Leben „nicht mehr als zehn Mal auf Langlaufskiern gestanden habe“, sprach von einem „Aushängeschild der Region“ und versprach, sich der Themen anzunehmen. Frieder Weber, gesundheitlich durch eine Knieoperation angeschlagen, übergab das Amt des Loipenkoordinators an Eberhard Geißler. Weber hatte über 30 Jahre im Dienst der ARGE bestanden und jedes Jahr einen reibungslosen Einsatz an den Loipen organisiert. Haller überreichte ihm dafür einen Präsentkorb.

Die Frage, wie man jüngere Mitglieder gewinnen kann, konnte nur angeschnitten werden. Entsprechend dem Zeitgeist sei es aber durchaus denkbar, per App die Loipensituation auch an jüngere sportbegeisterte Jugendliche zu adressieren. Oliver Schmidt aus Mahlstetten bot sich an, hier helfend mitzuwirken. In einem kurzen Meinungsaustausch zeigte man sich durchaus bereit, in diese Richtung zu arbeiten.