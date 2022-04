Vorstandswechsel beim Musikverein Gosheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Gosheim am 7. April in der Jurahalle gab Bruno Weber nach sechs Jahren sein Amt als Vorsitzender ab. Zum Nachfolger wurde Michael Stier, bisher zweiter Vorsitzender, gewählt. Neuer Vize ist Anton Alber.

Dank großzügiger Spenden und Unterstützung der Gemeinde konnte Kassier Wolfgang Hauser das vergangene Geschäftsjahr mit einem Plus abschließen.Dirigent Kletus Cologna erhofft sich durch weitere Entspannung der Pandemie wieder eine regelmäßig starke Besetzung des Orchesters. Dafür sei jedoch entscheidend, dass weiterhin Ausweichmöglichkeiten zum beengten Probelokal, wie zum Beispiel die Jurahalle, zur Verfügung stünden. Nach dem Benefizkonzert für die Ukraine stehen endlich wieder einige Auftritte an, so soll das ausgefallene Kirchenkonzert baldmöglichst nachgeholt werden. Schriftführer Moritz Weber sowie die Beisitzer Fabian Aiple und Marius Weber wurden im Amt bestätigt, ebenso wie die Kassenprüfer Thomas Weber und Karl Alber. René Steyerer beerbt als Beisitzer den ausgeschiedenen Tobias Alber. Für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnten drei Mitglieder geehrt werden. Hermann Weber wurde für 40 Jahre zum passiven Ehrenmitglied ernannt.