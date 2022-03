Vorstandschaft des Handharmonika-Club komplett wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahreshauptversammlung des Handharmonika-Clubs Deilingen-Delkhofen die am Samstag, den 26. März stattfand, stellte sich die gesamte Vorstandschaft zur Wiederwahl. Durchgeführt wurden die Wahlen vom 2. Vorsitzenden Michael Weiß, der letztes Jahr bereits in seinem Amt bestätigt wurde. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Positionen bestätigt und die Versammlungsteilnehmer sprachen der Vorstandschaft ihr Vertrauen und ihren Dank für die geleistete Arbeit aus. Wiedergewählt wurden Vera Schweizer (1. Vorsitzende), Tatjana Weinmann (Schriftführerin), Simone Weinmann (Kassiererin), Sarah Schwarz (Beisitzerin), Marie-Christin Häring (Beisitzerin), Regina Volz (Beisitzerin und Kassenprüferin) und Dietmar Kuolt (Kassenprüfer).

Nachdem alle Berichte der Vorstandschaft und Dirigenten verlesen waren, konnte Bürgermeister Albin Ragg mit lobenden Worten die Entlastung der Vorstandschaft durchführen.

Die Corona-Pandemie hat auch den HHC, wie so viele andere Vereine auch, hart getroffen. Die aktive Probenarbeit musste in den vergangenen zwei Jahren weitgehend ruhen und war nur sporadisch möglich. Auch sind wegen der Beschränkungen bereits drei Jahreskonzerte ausgefallen. Selbst das Jubiläumskonzert anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins musste abgesagt werden. Vor kurzem hat die aktive Orchesterprobe wieder begonnen. Alle Aktiven sind zur Freude der Dirigenten Thomas Mocker und Andreas Schweizer gesund und wieder mit vollem Elan dabei und freuen sich darauf, sobald es die pandemische Lage zulässt, auch wieder Konzerte und Auftritte spielen zu dürfen.

Nach dankenden Worten der 1. Vorsitzenden Vera Schweizer wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen.