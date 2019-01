Vorjahressiegerin kann ihren Titel bei Böttinger Skimeisterschaft verteidigen

Bei der Böttinger Ski-Dorfmeisterschaft 2019 hat es spannende Rennen und knappe Abstände gegeben. Schauplatz am Samstag war die Buawies. Es wurden zwei Läufe ausgetragen, der bessere wurde gewertet.

Insgesamt 56 Teilnehmer nahmen laut Pressemitteilung der Skizunft Böttingen die Herausforderung an, in der Einzelwertung den Titel des Dorfmeisters/der Dorfmeisterin mit nach Hause zu nehmen. In der Mannschaftswertung waren neun Mannschaften mit drei bis fünf Teilnehmern gemeldet, wobei die besten drei in die Wertung genommen wurden.

Frisör-Team holt sich den Mannschaftssieg

Erfolgreich konnte Isabelle Baraitairu den Titel der Dorfmeisterin vor Brigitte Nann-Knaier und Anni Zeh-Rösler verteidigen und den Pokal wieder mit nach Hause nehmen.

In der Männerklasse löste Tobias Mattes den vorherigen Sieger ab. Hier war Spannung pur angesagt: Jörg Mattes legte im zweiten Lauf eine Traumzeit hin und kam bis auf sieben Zehntel an Tobias Mattes ran und belegte so den zweiten Platz. Er lag nach dem ersten Lauf lediglich in Lauerstellung auf Platz 4. Michael Häring war als Drittplatzierter nur drei Zehntel dahinter.

Den Titel der besten Mannschaft holte sich „Mattes/Frisör“ ab. In die Wertung hier kamen Tobias Mattes, Uwe Mattes und Finn Mattes. Sie lösten den Vorjahressieger „Skilift-Team“ ab, der auf Platz zwei kam. In dieser Mannschaft waren Michael Häring, Jens Knaier und Harald Villing in der Wertung. Die Mannschaft „Ex-Vorstände“ mit Alwin Rösler, Georg Knaier und Jörg Mattes kam auf Platz drei. Weitere Platzierungen: 4. Buawies-Blitz, 5. Fa. SHL, 6. Die unglaublichen 5, 7. Feuerwehr, 8. Stangenflitzerinnen 1, 9. Stangenflitzerinnen 2.