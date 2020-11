Sachschaden von rund 11 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Zinkenstraße in Gosheim ereignet hat. Ein 19-jähriger Autofahrer bog von der Zinkenstraße nach links in die Hauptstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden Verkehrsteilnehmers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.