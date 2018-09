Vorbereitungen für Seifenkistenrennen laufen auf Hochtouren

Der Countdown läuft für das 12. Gosheimer Seifenkistenrennen zugunsten der „Gosheimer Freunde der Behinderten“ – und das umfangreiche Rahmenprogramm am Sonntag, 7. Oktober steht bereits. Neben Seifenkisten-Rennspaß und US-Car-Treffen dürfen sich die Besucher über zahlreiche Aktionen freuen, so eine Pressemitteilung.

Los geht es um 9 Uhr, wenn sich auf dem Parkplatz der Uhrenfabrik Hermle die US Cars sammeln. Nach der Fahrerregistrierung und der technischen Abnahme der Seifenkisten startet ab 10.30 Uhr der Losverkauf für die Aktion „Charity Ride“, bei der die Gewinner in einem der US-Schlitten mitfahren dürfen. Um 12.30 Uhr sind dann die Seifenkisten-Rennteams gefordert, wenn es zu den Probeläufen geht und die Teams mit ihren Piloten die Strecke studieren und testen. Ernst wird es ab 13.30 Uhr, wenn der Startschuss für das Rennen mit Firmen- und Azubi-Cup, Vereins- und Handwerker-Cup, Speed- und Fun-Klasse sowie den BW-Meisterschaften der Seifenkisten-Profis gestartet wird.

Für ein Plus an Sicherheit für die Seifenkisten-Piloten und die Zuschauer sorgen in diesem Jahr erstmals Strohballen, die Zuschauer wie Fahrer bei etwaigen Stürzen oder Fahrfehlern schützen sollen. Die Rennen werden auf einer Großbildleinwand live übertragen und vom Skiclub Gosheim moderiert. Die Zuschauer sind beim Seifenkistenrennen ebenfalls nicht untätig. Sie können bei einer Ausstellung die originellsten Seifenkisten der Klassen „Fun- und Handwerker- wie Vereinscup“ küren und etwas gewinnen. Ab 17 Uhr sammeln sich die Besitzer der US Cars für eine „Cruising-Runde“ und das „Season closing“ der US-Schlitten. Gegen 17.30 Uhr erfolgt die Siegerehrung und Preisvergabe an die Teilnehmer der Publikumsabstimmung.

Weitere Programmpunkte am Tag des 12. Gosheimer Seifenkistenrennens sind die Hightech-Demos im Fahrerlager der Seifenkisten-Teams und das Fahren für Jedermann im „Sikla“. Zudem können Speed-Junkies ohne die Gefahren eines realen Crashs in einem Formel-1-Rennsimulator Rennen fahren. Und nicht zuletzt steht in punkto Musik und Unterhaltung sowie Bewirtung durch den Tennisclub Heuberg, den Turnverein Gosheim sowie die Gosheimer Freunde der Behinderten einem unterhaltsamen Tag in Gosheim nichts im Wege, so die Mitteilung. Für die Kleinen ist auch gesorgt, denn neben Kinderschminken, Hüpfburg und Bullriding auf dem roten Platz gibt es Ponyreiten, betreut durch den Ponyhof Trippel-Tappel.