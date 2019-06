Von Skeptikern und Schaffern

Das Wochenende in Gosheim hat ganz im Zeichen des Biathlons gestanden. Am Samstag gab es neben dem „Rennen der Generationen“ (Bericht folgt) einen großen Festabend mit Ehrungen und einem Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre. Dabei gab es einiges Interessantes aus dem Nähkästchen zu erfahren.

Skiclub-Vorsitzende Juliane Hermle hatte eine „saumäßige Freid“ über das volle Festzelt, so dass der Ehrung verdienter Vereinsmitglieder auch ein würdiger Rahmen geboten werden konnte. Daneben nahmen die ehemaligen Bosse des Skiclubs authentisch Stellung zur 25-jährigen Geschichte des Biathlon-Zentrums.

Christian Hermle ehrte den sportlichen Nachwuchs des Skiclubs für herausragende Leistungen. Dazu zählten: David Keller und Anika Hermle, die sich im Schülerbereich auszeichnen konnten. Eva Keller, Lia Nonnenmacher und Simon Klaiber hatten Spitzenplätze bei den deutschen Schützenmeisterschaften belegt. Dominik Hermle und Marvin Schumacher warteten in der vergangenen Saison mit Spitzenleistungen im Sommerbiathlon und im Weltcup auf. Marvin Schumacher konnte mit den Spitzenathleten im Biathlon Schritt halten und sich für die Nationalmannschaft empfehlen.

Auch das Trainerteam kam zu Ehren. Eberhard Geißler, Lucia Hermle, Rainer Schempp, Christian Hermle, Anna Maria Hermle, Peter Wolf, Lisa Hermle, Dennis Hermle und Christina Weber erhielten kleine Anerkennungsgeschenke.

Mit ein bisschen Trotz

In einer amüsanten, von Juliane Hermle geführten Talkrunde, kamen Höhepunkte aus der Entstehungszeit der Biathlon-Anlage ans Tageslicht, wie man sie in der Form noch nie gehört hatte. Hermle verstand es geschickt, die richtigen Fragen zu stellen. Rolf Hermle, Simon Hermle, Karl Hermle und Rudi Denkinger fassten einerseits die Startschwierigkeiten bis zum Bau zusammen, plauderten andererseits aber auch aus dem Nähkästchen. So erfuhr man, dass der damalige Bürgermeister, Hans Fortenbacher vom Plan des Skiclubs, ein Biathlon-Zentrum zu bauen, „nix“ hielt. Daher sei es klar gewesen, dass man es wagen müsse, fügte Karl Hermle süffisant hinzu. Der damalige Vorsitzende Peter Kommer habe sich unermüdlich für diese Sache eingesetzt. Wie es kam, dass das Projekt nicht wie vorgesehen „Biahtlonzentrum Gosheim“, sondern „Biathlonzentrum Heuberg“ genannt wurde, brachte Rudi Denkinger auf den Punkt: „Weil i`s wella hon“. Man erfuhr etwas vom „Schaufel-Frieder“, der unermüdlich schuftete und die anderen durch seine Ausdauer mitzog. Die Gemeinde hätte zwar das Gelände, aber sonst keinen Cent zum Projekt zugesteuert und der Beschluss, es in die Tat umzusetzen, sei mit 6:7 recht knapp ausgefallen. Letzten Endes sei entscheidend gewesen, dass man es dem Bund deutscher Radfahrer zu verdanken habe, dass es durch sein „ja“ zum Durchbruch gekommen sei.

Wie es die nächsten 25 Jahre weitergehe konnte natürlich niemand genau prognostizieren. Die Talkrunde zeigte sich aber optimistisch, dass der Biathlon auch in Zukunft eine große Rolle auf dem Heuberg spielen werde.

Mit einer gesungenen Einlage der Skiclub-Kids und einem kleinen Sketch mit Christian Hermle und Florian Pfeffer über den Gosheimer Skiclub und sein Zentrum endete dieser vergnüglich-informative Abend.