Von Mittwoch bis Freitag gibt es zwei Vollsperrungen in Bubsheim

Von Mittwoch, 19. Mai, bis Samstag, 22. Mai, finden in Bubsheim diverse Asphaltarbeiten statt. Daher wird es zwei Vollsperrungen geben.

Ab dem 19. Mai ist die Keuzung Graneggstraße/Bergstraße/Schulstraße auch für den Anliegerverkehr voll gesperrt. Eine Zufahrt auf das Werk I der Firma Gero ist nicht möglich.

Am 19. Mai wird der sogenannte Haftkleber auf die Fahrbahn aufgebracht. Wird dieser begangen oder befahren, so könne es zu irreparablen Verschmutzungen an Kleidung und Fahrzeug führen, so die Gemeinde. Die Gemeinde bittet daher, die Absperrung unbedingt zu beachten. Am 20 Mai wird dann in diesem Bereich der Asphaltfeinbelag eingebaut. Nach dem Einbau muss der neue Belag auskühlen, bevor er befahren werden kann.

Die Arbeite in diesem Bereich werden nach den Pfingstfeiertagen fortgesetzt.

Die zweit Vollsperrung betrifft dann ab Donnerstag, 20. Mai, die Graneggstraße zwischen der Kreuzung mit der Jurastraße bis zum Gebäude Graneggstraße 24. Es wird gebeten, die entsprechenden Umleitungsschilder zu beachten.

Hier wird am 20. Mai der Haftkleber aufgetragen und am 21. Mai der Feinbelag eingebaut. Nach den Pfingstfeiertagen ist dieser Straßenabschnitt für den Verkehr wieder freigegeben.