Von den Tücken des Alkohols und dem Unterschied zwischen Männlein und Weiblein

Gute Laune hat der Vorsitzende Matthäus Lis beim Bunten Abend in der Fasnethochburg Egesheim versprochen. Die gab es auch bei einem kurzweiligen, straffen Programm.

Zwei Früchtchen, die Traube Jörg Keller und die Banane Alexander Reiser, führten mit viel Witz durch die Auftritte. Begonnen hat traditionell die Kindergarde, geführt von Tanja Dreher und Daniela Stier. Gerade die kleine Garde verzückte das Publikum, ebenso wie der Narrentanz der Schellennarren von Inge Penz. Die Burgkinderhexen tanzten um den teuflischen Junker herum, und die Gäste forderten eine Zugabe. Alex, die Banane, kündigte einen weiteren, imposanten Tanz der Narrenfreunde Wehingen, den bekannten Narrentanz mit ihrem Gschell, an. Die Musik kam nicht zu kurz, denn der Narrenverein organisierte den Auftritt des Vater-Tochter-Duos Celin und Ray aus Spaichingen. Jede Menge Schlager brachten sie zu Gehör wie „Ich liebe das Leben“ sowie von Celin den selbstgetexteten Song „Das unendliche Spiel zwischen Mann und Frau“. Der Narrenverein verpflichtete Celin als künftige Gardetrainerin der Egesheimer.

Ein Blickfang war die große Garde, der Spuck-Sketch zeigte die Auswirkung des zu viel getrunkenen Alkohols, einstudiert von Alexandra Frick, die auch verantwortlich für den Sketch „Zewa wisch und weg“ war. Die Garde sang darüber, was man so alles mit Zewa machen kann.

In der Pause ertönten von DJ Mike Lieder zum Schunkeln. Das Licht ging aus und der Kindershowtanz „Nightdancers“ begann mit neonfarbigen Bändern: „Ich will noch nicht gehen, will noch tanzen“. Es folgte ein „Sketch ohne Worte“: Zwei Frauen zeigten, wie man mit Gegensätzlichkeiten die Wartezeit verkürzen kann. Die Hutsimpel Helmut Dreher, Matthäus Lis und Alexander Reiser zeigten, wie verschieden Hüte zu passender musikalischer Begleitung eingesetzt werden können: als Geistlicher, Cowboy, Torero oder als Napoleon.

Gleich vier Frauen zeigten den „Unterschied“ zwischen Frauen und Männern mittels Ablauf und Gepflogenheiten beim Duschen. Bei so einem närrischen Abend durfte eine Büttenrede nicht fehlen. In die Bütt stieg „Dr Butzer Sepp“ (Alexander Reiser), er beleuchtete humorvoll das Dorfgeschehen, sprach den „verlorenen Edgar mit Piepser im Dreck“ an, den roten Trainingsanzug des Bürgermeisters beim Eierschupfen.

Das Programm endete mit „Chinesen auf Reisen“, dies war ein weiterer Showtanz, diesmal mit den TSV-Männern und der Garde. Es war nicht einfach, wie die Tänzer der Sonne hinterher tanzten. Das Publikum war begeistert, die Bühne wurde für alle Tanzfreudigen frei gemacht.