Vogelfütterung im Winter – eine Glaubensfrage

Spaichingen und der Heuberg gehören zum Naturpark Obere Donau mit Sitz in Beuron. Die Fachleute, darunter auch Spezialisten aus dem Bereich Heuberg, haben die heimische Natur im Blick und kennen sie bestens. Und sie stehen mit Tipps und Infos parat, wie hier zum Thema Vogelfütterung.

Spätestens wenn der erste Schnee gefallen ist, stellt sich vielen Naturfreunden die Frage, ob eine Vogelfütterung sinnvoll ist. Die Meinungen bei diesem Thema gehen weit auseinander. Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse zur Auswirkung von Vogelfütterungen gibt es hingegen kaum. Es ist möglich, mit einer Vogelfütterung einzelnen, vor allem schwächeren Individuen durch den Winter zu helfen. Letztlich entscheidet aber die Lebensraumqualität über die Populationsgröße.

Wer sich für die Winterfütterung entscheidet, sollte, einmal angefangen, bis zum Winterende durchfüttern. Ideal für die Darbietung des Futters sind Futterspender, bei denen das Futter vor der Witterung geschützt verwahrt wird und bei denen die Vögel dieses nicht mit ihrem Kot verunreinigen. Besser als eine große Futterstelle sind mehrere kleine Futterspender.

Die Futterstelle wird möglichst an einer übersichtlichen Stelle platziert, so dass sich Katzen und Greifvögel nicht unbemerkt annähern können. Trotzdem ist Deckung für die Vögel in Form von Sträuchern oder Bäumen in der Nähe sinnvoll. Oft werden Glasscheiben in unmittelbarer Nähe zu einer tödlichen Gefahr.

Das wohl begehrteste Futter vieler Vögel sind Sonnenblumenkerne. Auch Hanfsamen und weitere Sämereien werden von Körnerfressern gerne angenommen. Für Weichfutterfresser eignen sich etwa Haferflocken, Rosinen und Obst. Viele Vögel fressen auch Gemische aus Fett und Samen.

Noch effektiver als die Vogelfütterung sind der Erhalt und die Schaffung passender, strukturreicher Lebensräume. Auch im Garten kann man hierzu beitragen. Heimische Sträucher schaffen nicht nur Rückzugsräume und Nistmöglichkeiten, sondern bieten mit ihren Früchten Nahrung für Vögel. Auch Fruchtstände von Stauden sollten über den Winter im Garten belassen werden. Wer zudem heimische, nektarreiche Blumen in seinem Garten hat und ab und zu ein wenig „Wildnis“ zulässt, lockt auch viele Insekten in den Garten, die wiederum Vögeln als Nahrungsgrundlage dienen.