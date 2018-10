Viele Gosheimer wollen bei Übung dabei sein

Die Jahreshauptübung der freiwilligen Feuerwehr Gosheim hat am Samstag unter großem öffentlichen Interesse an der Ecke Gehren- und Zinkenstraße stattgefunden. Angenommen wurde ein Verkehrsunfall, den eine Mutter beim Abholen ihrer beiden Kinder von der Schule deshalb auslöste, weil sie durch einen offenen Schachtdeckel abgelenkt wurde und dabei das andere Fahrzeug nicht rechtzeitig wahrnahm. Die verletzten Personen wurden von den Feuerwehrleuten unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und technischen Geräte geborgen und vom DRK Gosheim erstbetreut. Das Szenario war spektakulär, so dass sich die Floriansjünger und die Mitglieder des DRK ziemlich realistisch mit ihren Aufgaben beschäftigen konnten. Bürgermeister Bernd Haller beobachtete interessiert die Aktionen beider Truppen. Kommandant Joachim Weber informierte per Megaphon die interessierten Zuschauer über die einzelnen Rettungs- und Löschabläufe. In der Gosheimer „Krone“ gab es einen gemütlichen Abschluss.