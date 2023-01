Viel Freude im Johannes-Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Freudestrahlend nahmen Kinder und die Leiterin des evangelischen Johannes-Kindergartens in Wehingen, Nicole Merkt (im Bild links) ein Rutschauto in Empfang. Sie hatten es bei einer Aktion des Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) gewonnen. Unter 127 Kindergärten in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen waren sie einer von drei Gewinnern. Überbracht wurden Rutschauto und Verkehrserziehungsmaterialien vom ARCD-Landesvorsitzenden Detlev Golka aus Geisingen (Bildmitte) und der stellvertretenden Vorsitzenden des ARCD-Ortsclubs Schwarzwald-Baar-Heuberg, Karin Salewski aus Balgheim (im Bild rechts).