Verwählen ist nicht möglich

So viel steht fest: Die Gosheimer bekommen einen qualifizierten Nachfolger für den langjährigen Bürgermeister Bernd Haller. Denn im Gegensatz zu so mancher Bürgermeisterwahl in der Region in den vergangenen Jahren ist diesmal keine Niete im Lostopf. Beide Kandidaten haben Pluspunkte, die für sie sprechen: Bei Susanne Irion ist dies unter anderem die Amtserfahrung als Bürgermeisterin, bei Andre Kielack zum Beispiel die gute Vernetzung mit dem Kreis Tuttlingen durch seine Arbeit im Landratsamt. Und, auch das ist nicht unwichtig bei diesem Amt: beide sind nicht nur fachlich geeignet, sondern kommen auch sympathisch rüber.

Am kommenden Montag endet die Bewerbungsfrist. Vermutlich war gerade die Versiertheit der beiden Bewerber der Grund, warum sich nicht mehr Interessenten gefunden für den Bürgermeisterposten in einer Gemeinde, der es gut geht. Beide haben, auch dies unterscheidet sie von manchem Kandidaten bei anderen Wahlen der Vorjahre im Kreis Tuttlingen, bereits eine ganze Reihe konkreter Vorstellungen, was sie umsetzen wollen. Und das kann für Gosheim und seine Bürger nur gut sein. Einen klaren Favoriten gibt es nicht – beide wären in diesem Amt vorstellbar. Nun kommt es auf die offizielle Kandidatenvorstellung und die Podiumsdiskussion des Heuberger Boten an: Wer sich da am besten darstellen wird, dürfte am 21. Oktober die Nase vorn haben.