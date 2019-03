Versuchter Mord: Sohn sticht mit Messer auf 80-jährige Mutter ein

Lebensgefährlich verletzt hat am Sonntag ein Mann in Binsdorf, einem Ortsteil von Geislingen, seine Mutter mit einem Messerstich. Nach der Tat verständigte er per Telefon die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die schwerverletzte 80-Jährige wurde laut Polizei Tuttlingen notärztlich versorgt und per Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Die Staatsanwaltschaft Hechingen stellte gegen den dringend tatverdächtigen Sohn wegen versuchten Mordes den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Der Mann wird im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt.